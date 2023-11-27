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Росздравнадзор обновит чек-лист...

Росздравнадзор обновит чек-лист по лицензированию техобслуживания медизделий

27.11.2023
18:50
Артем Косенок
В Росздравнадзоре предложили обновить чек-лист по лицензированию техобслуживания медизделий. Из формы оценочного листа надзорный орган намерен исключить один из контрольных вопросов про чердаки и подвалы.
Фото: prostooleh/Freepik

Росздравнадзор намерен обновить чек-лист по лицензированию технического обслуживания медизделий. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, был исключен один из контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) лицензионным требованиям. Речь идет о вопросе «Не использует ли соискатель лицензии, лицензиат чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для осуществления лицензируемого вида деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий».

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