Росздравнадзор обновит чек-лист по лицензированию техобслуживания медизделий

Росздравнадзор намерен обновить чек-лист по лицензированию технического обслуживания медизделий. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, был исключен один из контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) лицензионным требованиям. Речь идет о вопросе «Не использует ли соискатель лицензии, лицензиат чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для осуществления лицензируемого вида деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий».