Росздравнадзор обновит формы документов для ввода в оборот иммунобиологических препаратов

Росздравнадзор разработал форму заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 5 августа.

Документом также предлагается утвердить:

форму выписки из реестра разрешений Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в РФ серии или партии произведенного в России или ввозимого иммунобиологического препарата;

форму уведомления заявителя о принятом Росздравнадзором решении об отказе в выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот в РФ серии или партии произведенного в России или ввозимого иммунобиологического препарата.

Документ заменит приказ Росздравнадзора № 8966 от 29.11.2019.

В случае утверждения новый приказ будет действовать до 10 июня 2031 года.