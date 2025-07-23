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Росздравнадзор обновит формы...

Росздравнадзор обновит формы документов для ввода в оборот иммунобиологических препаратов

23.07.2025
14:16
Дина Коблова
Росздравнадзор разработал проект приказа, утверждающий форму заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического препарата требованиям госрегистрации. Документ также включает формы выписки из реестра разрешений и уведомления об отказе в допуске препарата в оборот.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор разработал форму заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 5 августа.

Документом также предлагается утвердить:

  • форму выписки из реестра разрешений Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в РФ серии или партии произведенного в России или ввозимого иммунобиологического препарата;
  • форму уведомления заявителя о принятом Росздравнадзором решении об отказе в выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот в РФ серии или партии произведенного в России или ввозимого иммунобиологического препарата.

Документ заменит приказ Росздравнадзора № 8966 от 29.11.2019.

В случае утверждения новый приказ будет действовать до 10 июня 2031 года.

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