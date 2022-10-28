Росздравнадзор объяснил отсутствие препарата «Золофт» ажиотажным спросом

Временное отсутствие препарата «Золофт» в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В надзорном органе призвали граждан не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача. В этом году в гражданский оборот было введено свыше 958 тыс. упаковок лекарственного препарата «Золофт». Других дженериковых лекарственных препаратов – более 1 млн упаковок.

«Признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения», – отметили в службе.

По информации Росздравнадзора, количество лекарственных препаратов с МНН сертралин увеличилось почти на 30%. Так, в 2021 году в гражданском обороте находились 1 432 280 упаковок пяти торговых наименований, а в 2022 году – 2 025 085.

Ранее стало известно, что поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris.

«В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта временно приостановлены поставки на территорию Российской Федерации лекарственного препарата «Золофт» (МНН сертралин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 мг в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 мг в фасовках 28 и 14 таблеток», – говорится в сообщении.

Временная приостановка поставок «не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта». Компания Viatris оценивает, насколько она будет продолжительной, и работает над разрешением этой ситуации, добавили в пресс-службе.

В ЦРПТ сообщили, что в 2022 году вырос спрос россиян на антидепрессанты и успокоительные. Так, за девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Сумма затрат на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд руб.