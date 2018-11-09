Росздравнадзор оштрафовал виновных в выдаче детям просроченного инсулина

Как сообщает «Ъ-Уфа», виновные сотрудники РДКБ привлечены к административной ответственности. За нарушение требований по хранению и уничтожению лекарственных средств главный врач больницы, его заместитель и теперь уже бывшая заведующая эндокринологическим отделением заплатят штрафы по 10 тыс. руб.

Напомним, что ранее сотрудники, не обеспечившие своевременное уничтожение просроченных медикаментов, были привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам проверки республиканского Минздрава своих должностей лишились заведующая эндокринологическим отделением, заведующая аптекой, заместитель главврача по медицинской части, а старшую медсестру отделения отстранили от занимаемой должности. Не исключено, что кого-то ждет и уголовное преследование.