Росздравнадзор оштрафовал виновных в выдаче детям просроченного инсулина

Управление Росздравнадзора по Республике Башкортостан отчиталось о результатах проверки Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), которая проводилась после публикации в СМИ жалобы родителей на то, что их детям выдали инсулин с затертым сроком годности. Как позже оказалось, кто-то пытался скрыть тот факт, что этот срок уже истек и препарат непригоден к употреблению.
Как сообщает «Ъ-Уфа», виновные сотрудники РДКБ привлечены к административной ответственности. За нарушение требований по хранению и уничтожению лекарственных средств главный врач больницы, его заместитель и теперь уже бывшая заведующая эндокринологическим отделением заплатят штрафы по 10 тыс. руб.
Напомним, что ранее сотрудники, не обеспечившие своевременное уничтожение просроченных медикаментов, были привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам проверки республиканского Минздрава своих должностей лишились заведующая эндокринологическим отделением, заведующая аптекой, заместитель главврача по медицинской части, а старшую медсестру отделения отстранили от занимаемой должности. Не исключено, что кого-то ждет и уголовное преследование.
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