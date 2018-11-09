Росздравнадзор оштрафовал виновных в выдаче детям просроченного инсулина

13:59
15 ноября 2018

Екатерина Погонцева

97

Управление Росздравнадзора по Республике Башкортостан отчиталось о результатах проверки Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), которая проводилась после публикации в СМИ жалобы родителей на то, что их детям выдали инсулин с затертым сроком годности. Как позже оказалось, кто-то пытался скрыть тот факт, что этот срок уже истек и препарат непригоден к употреблению.

Как сообщает «Ъ-Уфа», виновные сотрудники РДКБ привлечены к административной ответственности. За нарушение требований по хранению и уничтожению лекарственных средств главный врач больницы, его заместитель и теперь уже бывшая заведующая эндокринологическим отделением заплатят штрафы по 10 тыс. руб.

Напомним, что ранее сотрудники, не обеспечившие своевременное уничтожение просроченных медикаментов, были привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам проверки республиканского Минздрава своих должностей лишились заведующая эндокринологическим отделением, заведующая аптекой, заместитель главврача по медицинской части, а старшую медсестру отделения отстранили от занимаемой должности. Не исключено, что кого-то ждет и уголовное преследование

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
Mylan и Biocon объявили о лонче биосимиляра инсулина гларгина в Великобритании
Вчера
Маркировка и электронные рецепты снизят риск «внезапных» находок просрочки на фармбазах
Вчера
Эндокринологи не доверяют китайским инсулинам
Популярное
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
2511
13.11.2018
RNC Pharma: изменилась расстановка компаний в первой тройке российских фармдистрибьюторов
2194
13.11.2018
Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества
2135
09.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   
1657
09.11.2018
Аптечное партнерство IRIS решило развивать кооперацию для удешевления ресурсов
1632