Заведено уголовное дело по факту выдачи детям просроченного инсулина

14:49
13 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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В Уфе возбуждено уголовное дело по факту выдачи пациентам Республиканской детской клинической больницы инсулина с истекшим сроком годности. По итогам проверки следственные органы пришли к выводу, что действия сотрудников больницы подпадают под ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пока обвинения никому не предъявлены: СУ СКР ссылается на неустановленных должностных лиц РДКБ и от дальнейших комментариев по данному делу отказывается в интересах следствия.

По сведениям портала proufu.ru, во время проверки в Республиканской детской клинической больнице также были обнаружены лекарственные средства, не стоящие на учете.

Напомним, что служебная проверка Минздрава Башкортостана по этому же случаю, которая была завершена раньше, показала, что по официальным каналам инсулин, на который жаловались родители пациентов, в РДКБ не поставлялся.  

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