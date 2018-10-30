Заведено уголовное дело по факту выдачи детям просроченного инсулина

Пока обвинения никому не предъявлены: СУ СКР ссылается на неустановленных должностных лиц РДКБ и от дальнейших комментариев по данному делу отказывается в интересах следствия.

По сведениям портала proufu.ru, во время проверки в Республиканской детской клинической больнице также были обнаружены лекарственные средства, не стоящие на учете.

Напомним, что служебная проверка Минздрава Башкортостана по этому же случаю, которая была завершена раньше, показала, что по официальным каналам инсулин, на который жаловались родители пациентов, в РДКБ не поставлялся.