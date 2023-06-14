Росздравнадзор попросил следить за температурным режимом лекарств из-за жары

Росздравнадзор опубликовал информационное письмо о соблюдении температурного режима лекарств. Несоблюдение условий хранения может создать угрозу жизни или причинить вред здоровью граждан, говорится в документе, размещенном на сайте службы.

Как пояснили в надзорном органе, в отдельных регионах сложилась неблагоприятная ситуация из-за аномально жаркой погоды, а также повышенной влажности. Служба обращает внимание на необходимость соблюдения сотрудниками медицинских и аптечных организаций условий, обеспечивающих сохранность качества лекарственных препаратов, особенно термолабильных, а также лекарственных препаратов, требующих хранения в «сухом месте».

В Росздравнадзоре напомнили, что лекарственные препараты необходимо хранить с учетом информации, содержащейся на первичной и (или) вторичной упаковке лекарственного препарата, транспортной таре, а также в соответствии с требованиями, установленными Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденными приказом Минздрава России № 646н от 31.08.2016.

Росздравнадзор рекомендует руководителям медицинских и аптечных организаций усилить контроль за поддержанием необходимых температурных режимов и влажности в помещения (зонах) хранения лекарственных препаратов, в том числе в выходные и праздничные дни. Также необходимо обеспечить наличие оборудования для контроля температурного режима и выявления его нарушений, оборудования для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических приборов для контроля режима.

Кроме того, надзорный орган рекомендует ответственным лицам провести дополнительный инструктаж с персоналом, работающим с препаратами, в отношении которых установлены специальные условия хранения и (или) перевозки.