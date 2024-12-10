Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор предложил продлить...

Росздравнадзор предложил продлить работу межведомственной комиссии по дефектуре

10.12.2024
18:27
Ринат Васбеев
Работу межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения предлагают продлить. Росздравнадзор предложил продлить работу комиссии до 1 января 2028 года.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор представил проекта приказа, который касается изменений в работе межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения. Проект касается изменений в приказ № 8003 от 13.11.2023, он проходит общественное обсуждение до 23 декабря.

Регулятор предлагает продлить работу комиссии до 1 января 2028 года. По действующим документам межведомственная комиссия по дефектуре может работать до конца этого года.

В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года. В октябре того же года надзорный орган выступил с инициативой снова создать комиссию. 

Документом утверждается положение о межведомственной комиссии, в котором устанавливаются порядок определения дефектуры медизделий или риска ее возникновения, а также критерии включения медизделий в перечень видов медизделий. Также определяется порядок организации работы межведомственной комиссии и форма предложения о включении вида медизделия в перечень видов медизделий, подлежащих обращению согласно с Особенностями обращения медизделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 552 от 01.04.2022.

Комиссия определяет перечень изделий с уже имеющейся дефектурой или рисками ее возникновения, а также иные изделия, «в отношении которых в межведомственную комиссию поступили предложения о поставке медицинских изделий по цене ниже среднерыночной». Кроме того, комиссия определяет среднюю цену (согласно данным госзакупок), по которой дефицитный товар будет закупаться.

В состав комиссии входят по одному представителю в должности не ниже замдиректора департамента от Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, по одному представителю в должности не ниже замначальника управления от ФНС, ФТС и ФАС, а также представители Росздравнадзора.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.