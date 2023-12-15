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Росздравнадзор снова создал...

Росздравнадзор снова создал межведомственную комиссию по дефектуре медизделий

15.12.2023
10:33
Артем Косенок
Росздравнадзор опубликовал приказ о создании межведомственной комиссии по дефектуре медицинских изделий. Документ действует до 1 января 2025 года.
Фото: Freepik

Росздравнадзор создал новую межведомственную комиссию, которая будет заниматься проблемой дефектуры медизделий. Такой приказ № 8003 от 13.11.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ действует до 1 января 2025 года.

Документом утверждается положение о межведомственной комиссии, в котором устанавливаются порядок определения дефектуры медизделий или риска ее возникновения, а также критерии включения медизделий в перечень видов медизделий. Также определяется порядок организации работы межведомственной комиссии и форма предложения о включении вида медизделия в перечень видов медизделий, подлежащих обращению согласно с Особенностями обращения медизделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 552 от 01.04.2022.

Комиссия будет определять перечень изделий с уже имеющейся дефектурой или рисками ее возникновения, а также иные изделия, «в отношении которых в межведомственную комиссию поступили предложения о поставке медицинских изделий по цене ниже среднерыночной». Кроме того, комиссия будет определять среднюю цену (согласно данным госзакупок), по которой дефицитный товар будет закупаться.

Так, согласно документу, в состав комиссии войдут по одному представителю в должности не ниже замдиректора департамента от Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, по одному представителю в должности не ниже замначальника управления от ФНС, ФТС и ФАС, а также представители Росздравнадзора.

В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года. В октябре надзорный орган выступил с инициативой снова создать комиссию, писал «ФВ».

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