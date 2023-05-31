Росздравнадзор продлит работу межведомственной комиссии по определению дефицита медизделий

Росздравнадзор предложил продлить работу межведомственной комиссии, которая занимается определением дефицита медизделий или риска его возникновения. Проект приказа размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Так, предлагается продлить действие документа до 1 января 2025 года. Сейчас он действует до 1 сентября 2023 года.

Также ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (ФГБУ "НИК" Росздравнадзора) будет самостоятельно направлять в межведомственную комиссию предложение о включении медизделий в список дефектурных в течение десяти дней после поступления соответствующей заявки. Также секретарь межведомственной комиссии будет направлять ее членам и в учреждение копии протоколов заседаний комиссии в течение двух рабочих дней со дня их подписания.

Кроме того, в документе появился новый пункт о том, что решения комиссии, которые повлекли за собой нарушение прав организации или ИП, а также заключения ФГБУ "НИК" Росздравнадзора могут быть обжалованы заявителем.

В апреле 2022 года правительство упростило процедуры государственной регистрации медизделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением санкций против России. Так, для отдельной продукции срок регистрации сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие. Постановление действует до 1 сентября 2023 года.