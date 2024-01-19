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Росздравнадзор проверит качество...

Росздравнадзор проверит качество препарата «Дексаметазон» в аптеках Москвы

19.01.2024
18:55
Артем Косенок
Росздравнадзор проверит в московских аптеках качество препарата «Дексаметазон» индийской компании Shreya Life Sciences. Ранее СМИ сообщили, что лекарственное средство нестерильно и в нем содержатся посторонние примеси.
Фото: Freepik

Росздравнадзор начал проверять качество препарата «Дексаметазон». Об этом сообщило ТАСС в пресс-службе надзорного органа.

«В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата «Дексаметазон» Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества препарата индийского производителя «Шрея лайф сеансиз пвт. Лтд.», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в аптеках Москвы продавался раствор для инъекций «Дексаметазон» индийского происхождения, не соответствовавший требованиям стерильности. Один из пациентов приобрел его в конце 2023 года, однако лекарственное средство ему не помогло. Тогда он направил препарат на проверку — результаты показали, что тот нестерилен и содержит посторонние примеси. Результаты экспертизы есть в распоряжении издания. По информации источника «Известий», серия препарата SF107, которая оказалась на рынке, насчитывает чуть менее 37 тыс. доз.

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