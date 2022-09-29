Росздравнадзор проверит сообщение о незаконной перепродаже лекарств через аптеки Москвы

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки столицы. Такое поручение дал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее РБК сообщил, что в аптеках столицы появились в продаже лекарства, которые государство закупает по госконтрактам для лечения тяжелых болезней. В частности, речь шла о препарате для лечения муковисцидоза «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор).