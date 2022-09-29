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Росздравнадзор проверит сообщение...

Росздравнадзор проверит сообщение о незаконной перепродаже лекарств через аптеки Москвы

29.09.2022
16:39
Артем Косенок

В Росздравнадзоре сообщили, что проверят информацию о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарств через аптеки Москвы. О реализации препаратов для лечения орфанных заболеваний ранее написали СМИ.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки столицы. Такое поручение дал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе надзорного органа.  

Ранее РБК сообщил, что в аптеках столицы появились в продаже лекарства, которые государство закупает по госконтрактам для лечения тяжелых болезней. В частности, речь шла о препарате для лечения муковисцидоза «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор).

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