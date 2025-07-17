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Росздравнадзор разработал правила...

Росздравнадзор разработал правила проведения испытаний иммунобиологических препаратов

17.07.2025
10:54
Дина Коблова
Росздравнадзор разработал проект приказа, утверждающий Порядок оценки объема испытаний качества иммунобиологических лекарственных препаратов. Новый порядок заменит действующий регламент 2019 года и, в случае утверждения, будет действовать до 2031 года.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор предложил утвердить Порядок оценки объема испытаний качества иммунобиологических лекарственных препаратов. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 30 июля.

Испытания будут проводить аккредитованные учреждения Минздрава и Росздравнадзора, а их оценку — соответствующая комиссия Росздравнадзора. Оценка проводится только для зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые находятся в обороте в России и внесены в информационную систему службы.

Комиссия определяет объем испытаний на основе:

  • ежегодного анализа качества от учреждений, который предоставляется до 1 марта;
  • данных от производителей, импортеров и других участников рынка;
  • результатов проверок (включая нарушения, отзывы партий, жалобы на качество);
  • статистики по результатам прошлых испытаний.

После получения данных ответственный секретарь комиссии в течение семи рабочих дней составляет список препаратов, которые будут проверяться. До 1 апреля комиссия проводит заседание и утверждает объем испытаний для каждого препарата и периодичность проверок.

Объем испытаний может быть уменьшен в случае, если:

  • нет нарушений по качеству;
  • нет сообщений о серьезных побочных эффектах или вреде для здоровья;
  • статистика испытаний стабильна;
  • нет критических нарушений при производстве.

Решение комиссии Росздравнадзор будет размещать на своем официальном сайте в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

Плановые заседания комиссия будет проводить не реже одного раз в год. По мере необходимости могут быть проведены внеплановые заседания.

Документ заменит приказ Росздравнадзора № 9452 от 17.12.2019 «Об утверждении Порядка оценки объема испытаний качества иммунобиологических лекарственных препаратов Комиссией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по качеству иммунобиологических лекарственных препаратов».

Служба также разработала проект приказа по утверждению комиссии. В случае утверждения оба документа будут действовать до 10 июня 2031 года.

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