Росздравнадзор сообщил о хищении партии противоэпилептического препарата

Росздравнадзор проинформировал рынок о хищении партии противоэпилептического препарата Sabril (вигабатрин) серии 2006В без маркировки на русском языке. В России лекарственное средство не зарегистрировано. Об этом говорится в письме надзорного органа № 01И-758/23 от 11.09.2023. Какое именно количество препарата было похищено, не уточняется.

О преступлении сообщила компания-поставщик ООО «ИРВИН 2». Препарат данной серии ввозился в Россию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов на основании заключений, выданных Минздравом согласно Правилам ввоза лекарственных средств, утвержденным Постановлением Правительства № 853 от 01.06.2021.