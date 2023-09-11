Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор сообщил о...

Росздравнадзор сообщил о хищении партии противоэпилептического препарата

11.09.2023
15:15
Артем Косенок
Росздравнадзор сообщил о краже при перевозке партии незарегистрированного противоэпилептического препарата Sabril. О его хищении проинформировала компания ООО «ИРВИН 2».
Фото: rawpixel.com/www.freepik.com

Росздравнадзор проинформировал рынок о хищении партии противоэпилептического препарата Sabril (вигабатрин) серии 2006В без маркировки на русском языке. В России лекарственное средство не зарегистрировано. Об этом говорится в письме надзорного органа № 01И-758/23 от 11.09.2023. Какое именно количество препарата было похищено, не уточняется.

О преступлении сообщила компания-поставщик ООО «ИРВИН 2». Препарат данной серии ввозился в Россию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов на основании заключений, выданных Минздравом согласно Правилам ввоза лекарственных средств, утвержденным Постановлением Правительства № 853 от 01.06.2021.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.