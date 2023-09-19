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Росздравнадзор сообщил о...

Росздравнадзор сообщил о прекращении поставок препарата для профилактики инфаркта «Микардис»

19.09.2023
16:30
Артем Косенок
Елена Калиновская
В Россию прекратились поставки средств от артериальной гипертензии «Микардис» и «МикардисПлюс». Росздравнадзор сообщил, что об этом компания-поставщик Boehringer Ingelheim уведомила надзорный орган еще в июле прошлого года.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Поставки препаратов «Микардис» (МНН телмисартан) и «МикардисПлюс» (МНН гидрохлоротиазид+телмисартан) прекращены. Как сообщили «Ведомостям» в Росздравнадзоре, об этом ООО «Берингер Ингельхайм» уведомило еще в июле 2022 года. Ранее об этом не заявлялось.

В этому году препарат в гражданский оборот не вводился, уточнил представитель Росздравнадзора. По его словам, остатки «Микардиса» составляют около 23 тыс. упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim изданию сообщили, что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.

Согласно базе данных Росздравнадзора, в 2023 году (данные на 18.09.2023) компания ввела в оборот 163 серии препаратов, представленные 13 торговыми наименованиями. В 2022 году за весь год было 280 серий и 18 торговых наименований.

По данным аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека», препарата в частности нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ситуацию с дефицитом «Микардиса» подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле». В партнерских аптеках маркетплейса «Здравсити» число упаковок лекарственного средства начало снижаться с августа.

В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН телмисартан в полной мере ими обеспечен. Решение компании о прекращении поставок не повлияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в надзорном органе.

По данным Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН телмисартан (дозировки 20 мг, 40 мг, 80 мг) российского и иностранного производства. Всего в России зарегистрированы 13 препаратов с этим МНН.

Согласно данным AlphaRM, аптеки – основной канал продаж препаратов с МНН телмисартан и гидрохлоротиазид+телмисартан. В 2022 году телмисартана в аптеках было продано на 2,29 млрд руб., в госзакупках поставлено на 13 млн руб., продажи гидрохлоротиазида+телмисартана составили 1,4 млрд руб., а госзаказчики закупили на 4 млн руб.

Лидером по продажам в 2022 году среди МНН телмисартан был препарат «Телзап» компании Sanofi, на втором месте — «Телмиста» производителя KRKA, на эти препараты приходится почти 54% в аптечных продажах. «Микардис» оказался на третьем месте с долей в 18%.

Первую строчку в продажах препаратов с МНН гидрохлоротиазид+телмисартан в 2022 году занял препарат компании Xantis Pharma «Телпрес Плюс», на втором месте — «Телзап Плюс» Sanofi, на третьем – «Телмиста Н» KRKA. На первую тройку приходится около 80% продаж. «МикардисПлюс» на четвертой строчке с долей в 16%.

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