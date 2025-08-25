БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор ускорил внесение...

Росздравнадзор ускорил внесение данных в реестр испытаний медизделий

25.08.2025
11:59
Дина Коблова
Срок внесения данных о выдаче разрешений на проведение клинических испытаний медизделий сокращен с трех дней до одного дня. Согласно новому приказу Росздравнадзора, уведомление о начале исследований теперь можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор утвердил Порядок ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия. Приказ № 4484 от 22.07.2025 опубликован на портале правовой информации.

Теперь записи вносятся в реестр:

  • в день принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинического испытания медизделия (ранее этот срок составлял три дня);
  • в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения уведомления о начале испытания.

Кроме того, теперь вместо производителя медизделия уведомление о начале испытания может подать уполномоченный представитель через личный кабинет на портале Госуслуг.

Утратившими силу признаются:

  • приказ Росздравнадзора № 2525 от 14.04.2014 «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия»;
  • приказ Росздравнадзора № 4220-Пр/13 от 19.08.2013 «Об утверждении формы разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия».

Документ действует до 31 декабря 2026 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.