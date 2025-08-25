Росздравнадзор ускорил внесение данных в реестр испытаний медизделий

Срок внесения данных о выдаче разрешений на проведение клинических испытаний медизделий сокращен с трех дней до одного дня. Согласно новому приказу Росздравнадзора, уведомление о начале исследований теперь можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Фото: 123rf.com