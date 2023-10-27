Росздравнадзор установит порядок выдачи выписки из реестра медизделий

Росздравнадзор предложил установить порядок выдачи заявителю выписки из государственного реестра медицинских изделий и организаций, которые занимаются их производством и изготовлением. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Цель документа — утвердить правовую регламентацию порядка выдачи содержащихся в реестре сведений, говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, заказать выписку смогут физлица, юрлица, ИП, органы государственной власти и местного самоуправления. Максимальный срок ее предоставления составляет пять рабочих дней со дня регистрации (поступления) соответствующего запроса. Чтобы получить выписку, понадобятся документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя действовать от его имени, а также запрос в произвольной форме. В проекте приказа размещен образец заполнения последнего.

Направить документы можно будет по почте или в электронной форме через сайт надзорного органа, портал госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия. Услуга будет предоставляться бесплатно.