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Росздравнадзор установит порядок...

Росздравнадзор установит порядок выдачи выписки из реестра медизделий

27.10.2023
15:50
Артем Косенок
Росздравнадзор разместил для общественного обсуждения проект приказа, которым устанавливается порядок выдачи заявителю выписки из госреестра медизделий и организаций, которые занимаются их производством и изготовлением. Документ определяет условия и сроки получения услуги.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росздравнадзор предложил установить порядок выдачи заявителю выписки из государственного реестра медицинских изделий и организаций, которые занимаются их производством и изготовлением. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Цель документа — утвердить правовую регламентацию порядка выдачи содержащихся в реестре сведений, говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, заказать выписку смогут физлица, юрлица, ИП, органы государственной власти и местного самоуправления. Максимальный срок ее предоставления составляет пять рабочих дней со дня регистрации (поступления) соответствующего запроса. Чтобы получить выписку, понадобятся документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя действовать от его имени, а также запрос в произвольной форме. В проекте приказа размещен образец заполнения последнего.

Направить документы можно будет по почте или в электронной форме через сайт надзорного органа, портал госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия. Услуга будет предоставляться бесплатно.

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