Росздравнадзор включил новые позиции в список дефицитных медизделий

На заседании межведомственной комиссии при Росздравнадзоре, прошедшей 11 августа, список дефицитных медицинских изделий для ускоренной регистрации было решено дополнить новыми позициями. Новый перечень опубликовал Росздравнадзор на своем сайте.

Комиссия признала наличие недостатка на рынке для 48 новых видов медизделий. Среди них реагенты для проведения иммуногистохимических исследований и онкомаркеры. В список дефицитных также попало оборудование и расходные материалы:

система электростимуляции спинного мозга для обезболивания;

дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи;

спирометр диагностический, профессиональный;

электрокардиограф, профессиональный, многоканальный;

монитор у постели больного многопараметрический общего назначения;

регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга;

зеркало вагинальное, одноразового использования;

воронка ушная, одноразового использования.

Кроме того, новый код был присвоен для набора антигенов ИВД для определения множественных ортопоксвирусов методом иммуноанализа с золотой меткой, обогащенной серебром. В июле комиссия выявила для этого медизделия дефицит, но номенклатурного кода для него не нашлось.

Теперь в обновленном перечне 1648 позиций медицинских изделий, которые производители смогут зарегистрировать по ускоренной процедуре, установленной Постановлением Правительства РФ № 552 от 05.04.2022.

В мае Росздравнадзор утвердил правила работы межведомственной комиссии, которая должна определять наличие дефицита для тех или иных медицинских изделий. Первое ее заседание прошло в середине июня.

Тогда недостаток на рынке подтвердили для 37 видов медицинских изделий. Спустя месяц наличие дефицита установили для 1619 медизделий.