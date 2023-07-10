Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор выявил очередной...

Росздравнадзор выявил очередной фальсифицированный лекарственный препарат

10.07.2023
13:42
Таисия Кубрина
Росздравнадзор сообщил об отличительных признаках фальсификации препарата «Окревус» для лечения рассеянного склероза. Это третий случай с начала года.
Фото: Таисия Кубрина

Росздравнадзор сообщил о необходимости изъять с рынка одну серию фальсифицированного лекарственного средства. Информационное письмо № 01и-561/23 от 07.07.2023 опубликовано на сайте службы.

Уполномоченный представитель производителя, компания «Рош-Москва», проинформировала регулятора о фальсификации лекарственного препарата «Окревус» серии К0593В12. В компании заверили, что не использовали номер серии «К0593В12» при производстве препарата для лечения рассеянного склероза.

Отличить оригинальное лекарство от подделки можно по отсутствию маркировки на русском языке. Торговое наименование фальсифицированного препарата указано в редакции Ocrevus.

Это уже третий подобный случай с начала года. В июне служба сообщала о фальсификации лекарственного препарата «Мирена», внутриматочная терапевтическая система 20 мкг/24 часа, серии ТU031CT. На упаковках контрацептива отсутствовали коды маркировки, GTIN и QR-код.

Еще один фальсификат был обнаружен в апреле этого года. Тогда подтвердили подделку лекарственного препарата «Нимесил», гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг, 2 г пакетики № 30 шт., пачка картонная, серии 21010 с указанием на упаковках производителя и страны «Лабораторное Менарини С.А. Испания».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.