Росздравнадзор выявил очередной фальсифицированный лекарственный препарат

Росздравнадзор сообщил о необходимости изъять с рынка одну серию фальсифицированного лекарственного средства. Информационное письмо № 01и-561/23 от 07.07.2023 опубликовано на сайте службы.

Уполномоченный представитель производителя, компания «Рош-Москва», проинформировала регулятора о фальсификации лекарственного препарата «Окревус» серии К0593В12. В компании заверили, что не использовали номер серии «К0593В12» при производстве препарата для лечения рассеянного склероза.

Отличить оригинальное лекарство от подделки можно по отсутствию маркировки на русском языке. Торговое наименование фальсифицированного препарата указано в редакции Ocrevus.

Это уже третий подобный случай с начала года. В июне служба сообщала о фальсификации лекарственного препарата «Мирена», внутриматочная терапевтическая система 20 мкг/24 часа, серии ТU031CT. На упаковках контрацептива отсутствовали коды маркировки, GTIN и QR-код.

Еще один фальсификат был обнаружен в апреле этого года. Тогда подтвердили подделку лекарственного препарата «Нимесил», гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг, 2 г пакетики № 30 шт., пачка картонная, серии 21010 с указанием на упаковках производителя и страны «Лабораторное Менарини С.А. Испания».