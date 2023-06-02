Росздравнадзор заблокировал 56 торговых наименований недоброкачественных препаратов в 2022 году

Росздравнадзор в течение 2022 года заблокировал в системе мониторинга движения лекарственных препаратов 56 торговых наименований 145 серий недоброкачественных лекарственных средств. Об этом говорится в докладе надзорного органа «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2022 году».

Так, препараты были заблокированы при выявлении несоответствия их качества установленным требованиям в рамках государственного контроля (17 торговых наименований 27 серий), а также на основании решения об ограничении оборота производителями лекарственных средств или импортерами лекарственных средств (39 торговых наименований 118 серий).

Также с использованием сведений СМДЛП территориальными органами Росздравнадзора за 2022 год было выдано 3654 предостережения по фактам несвоевременного внесения сведений о выбытии из оборота лекарственных препаратов из системы. Надзорные органы составили 36 протоколов об административных правонарушениях из-за несвоевременного и недостоверного внесения сведений в СМДЛП и наложили административные штрафы на сумму 120 тыс. руб.

Кроме того, объем продаж просроченных лекарств в России в 2022 году снизился в три раза по сравнению с предыдущим годом благодаря маркировке, сообщила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на пленарном заседании форума «Неделя российского ритейла-2023», передает ТАСС.