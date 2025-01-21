Росздравнадзор заблокировал 94 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарств

Росздравнадзор проанализировал около 140 тыс. сайтов и заблокировал более 94 тыс. из них, через которые нелегально торговали лекарственными препаратами. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе «круглого стола» «Итоги года с «Антиконтрафактом», передает международная ассоциация «Антиконтрафакт».

В 2024 году Росздравнадзор блокировал примерно 230 серий недоброкачественных препаратов. Кроме того, совместно с МВД удалось выявить порядка 8,4 млн штук недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий — это 0,047% от общего числа медизделий, введенных за год в гражданский оборот (ежегодно на российский рынок поступает около 17–18 млрд единиц медизделий).

На мероприятии также выступил директор департамента цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга Владислав Заславский. Он сообщил, что правительство планирует ввести автоматические штрафы за нарушения в системе маркировки.

«Автоштрафы планируется вводить за осуществление продаж участниками оборота без регистрации в системе маркировки, продажу просроченной продукции в нарушение запрета на реализацию, а также продажу продукции с нарушением установленных государством цен в рамках разрешительного режима», — рассказал Заславский.

В августе 2024 года президент подписал законопроект № 638642-8 о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, а также при отсутствии сведений об их маркировке в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Документом вносятся изменения в статьи 57 и 67 Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств».

Затем Минздрав предложил утвердить правила запрета на продажу просроченных и немаркированных фармпрепаратов. Как сообщила «ФВ» глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, предложенные изменения сделают невозможным проведение через кассу просроченных препаратов.