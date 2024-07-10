Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи просроченных лекарств

Госдума в первом чтении приняла законопроект № 638642-8 о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, а также при отсутствии сведений об их маркировке в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Документом предлагается внести изменения в статьи 57 и 67 Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств».

Сейчас статьей 57 запрещена только продажа фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств: действующее законодательство не оговаривает запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности.

В заключении Комитета Госдумы по охране здоровья в рамках первого чтения отмечается, что в статье 67 уже предусмотрено полномочие правительства по установлению порядка предоставления информации, которая содержится в СМДЛП. Порядок доступа к такой информации определен положением о системе маркировки № 1556 от 14.12.2018.

«Кроме того, законопроект требует редакционной доработки», — заключили в профильном комитете.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне.

В апреле 2023 года ЦРПТ пригласил аптеки принять участие в эксперименте по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности. Проверка проводилась как на этапе поступления лекарств на склад, так и непосредственно на этапе продажи. При сканировании маркировки информационная система аптеки обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре, и, если препарат с таким кодом маркировки уже имеет статус «выбыл» или срок годности лекарства истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его.