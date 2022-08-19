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Росздравнадзор заблокировал продававшие...

Росздравнадзор заблокировал продававшие просроченные препараты сайты

19.08.2022
11:37
Артем Косенок

В Росздравнадзоре сообщили о блокировке 32 сайтов, продававших просроченные препараты. Они торговали лекарствами от почечной недостаточности.

За сутки Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 32 сайта, незаконно торговавших лекарством от почечной недостаточности. В аптеке такой препарат стоит около 3 тыс. руб. Однако продавцы предлагали приобрести его со скидкой. При этом в большинстве случаев препараты были просрочены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В апреле Росздравнадзор заявил, что за 15 месяцев (с начала 2021 года) служба заблокировала 1240 сайтов, продающих лекарства в Москве и Московской области. 182 сайта из общей статистики приходятся на 2022 год. Самой частой причиной блокировки стала продажа лекарств продавцами, не имеющими соответствующей лицензии: на них приходятся 897 случаев. На втором месте — нарушения, связанные с дистанционной торговлей рецептурными препаратами. На третьем — продажа незарегистрированных лекарств.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Роза Галимзяновна
Вчера в 15:47
Наше правительство жаждало ввести онлайн продажи ЛП, вот к чему это приводит. До блокировки этих сайтов наверняка люди уже успели приобрести и принять ЛП. Так что это ещё начало. Количество фальсификатов будет расти стремительно, а скоро ещё пойдут судебные разбирательства между людьми и сайтами о загубленном здоровье человека. К сожалению только наше правительство об этом не узнает, сколько клиентов погибло или пострадало из-за этих ЛП.
ЛП должны продаваться только в аптеке, где опытные специалисты несут ответственность перед населением нашей страны.
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