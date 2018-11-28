Russian Pharma Awards 2018: врачи сделали свой выбор!

Награды были вручены в 27 номинациях. По решению специалистов лучшей фармацевтической компанией года стала Bayer. Эта компаний также взяла приз в специальной номинации «Лучшие медицинские представители».

Голосование проходило в социальной сети для врачей «Доктор на работе». Специалисты отметили лучшие, на их взгляд, лекарства в самых разных областях медицины: кардиология, офтальмология, эндокринология, терапия, оториноларингология, аллергология, урология и гинекология, неврология.

В церемонии награждения принял участие главный внештатный специалист-невролог по Северо-Западному федеральному округу РФ, председатель Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга Евгений Баранцевич. Также одну из наград лично вручила практикующий врач-офтальмолог Городского глаукомного центра г. Иваново, активный пользователь врачебного сообщества «Доктор на работе» Ирина Морозова.

Первые места заняли ведущие мировые и российские фармпроизводители: