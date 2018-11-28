Russian Pharma Awards 2018: врачи сделали свой выбор!

10:36
4 декабря 2018
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В Москве 29 ноября были объявлены победители 7-й ежегодной премии в области фармации Russian Pharma Awards®. В выборе лучших препаратов наряду с экспертами принимали участие практикующие врачи.

Награды были вручены в 27 номинациях. По решению специалистов лучшей фармацевтической компанией года стала Bayer. Эта компаний также взяла приз в специальной номинации «Лучшие медицинские представители».

Голосование проходило в социальной сети для врачей «Доктор на работе». Специалисты отметили лучшие, на их взгляд, лекарства в самых разных областях медицины: кардиология, офтальмология, эндокринология, терапия, оториноларингология, аллергология, урология и гинекология, неврология.

В церемонии награждения принял участие главный внештатный специалист-невролог по Северо-Западному федеральному округу РФ, председатель Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга Евгений Баранцевич. Также одну из наград лично вручила практикующий врач-офтальмолог Городского глаукомного центра г. Иваново, активный пользователь врачебного сообщества «Доктор на работе» Ирина Морозова.

Первые места заняли ведущие мировые и российские фармпроизводители: 

Номинация

Препарат

Компания

Выбор специалистов среди препаратов растительного происхождения для лечения синусита

Синупрет®

Bionorica

Препарат выбора для лечения заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и бронхоспазмом

Эреспал®

Servier

Препарат выбора для системной антибиотикотерапии верхних дыхательных путей среди цефалоспоринов III поколения

Супракс®

Astellas

Препарат выбора для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей

Полиоксидоний®

НПО Петровакс Фарм

Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа

Кагоцел®

Ниармедик

Препарат выбора для лечения аллергических проявлений у детей раннего возраста

Фенистил®

GSK

Препарат выбора для лечения аллергического ринита

Дезринит

Teva

Препарат выбора в составе комбинированного лечения синдрома «сухого глаза»

Офтагель®

Santen

Препарат выбора среди гипотензивных средств для лечения глаукомы

Траватан®

Novartis

Выбор специалистов в группе «Витаминно-минеральные комплексы для сохранения зрения»

Окувайт® Форте

Valeant

Препарат выбора среди бета-блокаторов

Конкор®

Merck

Рекомендация года для поддержания стабильной работы сердца

Панангин®

Gedeon Richter

«Золотой стандарт» среди калийсберегающих диуретиков

Верошпирон

Gedeon Richter

Препарат выбора, проверенный временем, при сахарном диабете 2-го типа

Глюкофаж®

Merck

Препарат выбора среди комбинированных корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани

Терафлекс®

Bayer

Препарат выбора для профилактики и лечения остеопороза

Бонвива®

Roche

Выбор врачей среди безрецептурных топических форм НПВП

Вольтарен® Эмульгель®

GSK

Препарат выбора для патогенетической терапии хронического простатита и предотвращения развития рецидивов 

Лонгидаза®

НПО Петровакс Фарм

Препарат выбора для лечения бактериального цистита

Монурал®

Zambon

БАД для нормализации гормонального баланса и профилактики пролиферативных процессов у женщин любого возраста

Эстровэл®

Acino

Витаминно-минеральные комплексы для планирующих беременность, беременных и кормящих женщин

Линейка Элевит® Планирование, Элевит® Пронаталь и Элевит® Кормление

Bayer

Препарат выбора для заместительной гормональной терапии в менопаузе

Фемостон®

Abbott

Препарат выбора среди лекарственных средств, применяемых для терапии кандидоза

Пимафуцин®

LEO Pharma

Препарат выбора в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы из группы альфа-адреноблокаторов

Омник®

Astellas

Препарат выбора в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы из группы альфа-адреноблокаторов

Табекс®

Sopharma

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