Russian Pharma Awards 2018: врачи сделали свой выбор!

В Москве 29 ноября были объявлены победители 7-й ежегодной премии в области фармации Russian Pharma Awards®. В выборе лучших препаратов наряду с экспертами принимали участие практикующие врачи.
Награды были вручены в 27 номинациях. По решению специалистов лучшей фармацевтической компанией года стала Bayer. Эта компаний также взяла приз в специальной номинации «Лучшие медицинские представители».
Голосование проходило в социальной сети для врачей «Доктор на работе». Специалисты отметили лучшие, на их взгляд, лекарства в самых разных областях медицины: кардиология, офтальмология, эндокринология, терапия, оториноларингология, аллергология, урология и гинекология, неврология.
В церемонии награждения принял участие главный внештатный специалист-невролог по Северо-Западному федеральному округу РФ, председатель Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга Евгений Баранцевич. Также одну из наград лично вручила практикующий врач-офтальмолог Городского глаукомного центра г. Иваново, активный пользователь врачебного сообщества «Доктор на работе» Ирина Морозова.
Первые места заняли ведущие мировые и российские фармпроизводители:
|
Номинация
|
Препарат
|
Компания
|
Выбор специалистов среди препаратов растительного происхождения для лечения синусита
|
Синупрет®
|
Bionorica
|
Препарат выбора для лечения заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и бронхоспазмом
|
Эреспал®
|
Servier
|
Препарат выбора для системной антибиотикотерапии верхних дыхательных путей среди цефалоспоринов III поколения
|
Супракс®
|
Astellas
|
Препарат выбора для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей
|
Полиоксидоний®
|
НПО Петровакс Фарм
|
Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа
|
Кагоцел®
|
Ниармедик
|
Препарат выбора для лечения аллергических проявлений у детей раннего возраста
|
Фенистил®
|
GSK
|
Препарат выбора для лечения аллергического ринита
|
Дезринит
|
Teva
|
Препарат выбора в составе комбинированного лечения синдрома «сухого глаза»
|
Офтагель®
|
Santen
|
Препарат выбора среди гипотензивных средств для лечения глаукомы
|
Траватан®
|
Novartis
|
Выбор специалистов в группе «Витаминно-минеральные комплексы для сохранения зрения»
|
Окувайт® Форте
|
Valeant
|
Препарат выбора среди бета-блокаторов
|
Конкор®
|
Merck
|
Рекомендация года для поддержания стабильной работы сердца
|
Панангин®
|
Gedeon Richter
|
«Золотой стандарт» среди калийсберегающих диуретиков
|
Верошпирон
|
Gedeon Richter
|
Препарат выбора, проверенный временем, при сахарном диабете 2-го типа
|
Глюкофаж®
|
Merck
|
Препарат выбора среди комбинированных корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани
|
Терафлекс®
|
Bayer
|
Препарат выбора для профилактики и лечения остеопороза
|
Бонвива®
|
Roche
|
Выбор врачей среди безрецептурных топических форм НПВП
|
Вольтарен® Эмульгель®
|
GSK
|
Препарат выбора для патогенетической терапии хронического простатита и предотвращения развития рецидивов
|
Лонгидаза®
|
НПО Петровакс Фарм
|
Препарат выбора для лечения бактериального цистита
|
Монурал®
|
Zambon
|
БАД для нормализации гормонального баланса и профилактики пролиферативных процессов у женщин любого возраста
|
Эстровэл®
|
Acino
|
Витаминно-минеральные комплексы для планирующих беременность, беременных и кормящих женщин
|
Линейка Элевит® Планирование, Элевит® Пронаталь и Элевит® Кормление
|
Bayer
|
Препарат выбора для заместительной гормональной терапии в менопаузе
|
Фемостон®
|
Abbott
|
Препарат выбора среди лекарственных средств, применяемых для терапии кандидоза
|
Пимафуцин®
|
LEO Pharma
|
Препарат выбора в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы из группы альфа-адреноблокаторов
|
Омник®
|
Astellas
|
Препарат выбора в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы из группы альфа-адреноблокаторов
|
Табекс®
|
Sopharma
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