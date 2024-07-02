Рустем Муратов: «Оставаться лидером только в своей стране — рисковая стратегия» 

«Биннофарм Групп» не концентрируется только на стратегии регионального лидерства. В планах — вырастить долю экспорта с 10 до 30—40%. Об этом в интервью «ФВ» рассказал генеральный директор компании Рустем Муратов.

— Понимание, как это сделать, есть. Мы знаем, что путь не самый очевидный, ни одна из российских компаний его от начала и до конца еще не прошла. Учитывая, что у каждой страны свои требования и законы, сейчас перед нами огромный список задач, которые нужно выполнить, чтобы продукты стали конкурентоспособными на внешнем рынке. Приведу простой пример. Недавно встречался с партнерами в странах Персидского залива, и в ходе обсуждения выяснилось, что тестирование биоэквивалентности обязательно нужно проводить в лабораториях, которые расположены в этих странах. Еще один пример: если компания планирует вывести продукт на рынок Китая, то клинические исследования должны проводиться на гражданах этой страны. Нюансов, поверьте, очень много».

— Если путь так сложен, это стоит того?

— Мое мнение: ты можешь быть региональным лидером — это понятная дорога, мы по ней идем, и уверен, что придем к точке, которая нас устроит. Но оставаться только лидером в своей стране — это рискованная стратегия для компании. Если не расширять горизонты, рано или поздно ты перестанешь понимать, куда и, главное, зачем идти, оставаясь, по сути, в замкнутом пространстве, и потеряешь конкурентоспособность.

Один из путей развития фармпромышленности в целом — иранский сценарий. 98% рынка Ирана — это локальные производители с огромными преференциями. Молекула, воспроизведенная внутри страны, находится под запретом на импорт. Соответственно, строить дополнительные заводы нет смысла — все упаковки уже производятся в стране — улучшать производство тоже. Все это делает промышленность неконкурентоспособной. Когда мы обсуждали с коллегами из Ирана тему возможного импорта в Россию, выяснилось, что в стране все очень дорого. Это проблема закрытой экономики: есть серьезные барьеры для поставок материалов, оборудования и технологий, ты находишься в одном периметре с локальными производителями, и у тебя нет вариантов для дальнейшего развития.

Полную версию интервью читайте в «ФВ» № 15 от 2 июля 2024 года.