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Рязанская аптечная сеть...

Рязанская аптечная сеть «Фарма» запустит собственную франшизу

21.06.2023
10:22
Руслан Мавлиханов
Аптечная сеть «Фарма» (Рязань) запустит собственный франшизный проект. Он будет ориентирован на одиночные аптеки и небольшие сети.

Рязанская «Фарма» запускает собственный франшизный проект «Аптека Фарма». Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор сети Александр Миронов. По его словам, это первая франшиза на аптечном рынке, которая берет на себя все процессы управления бизнесом франчайзи.

«Мы ориентируемся на одиночные аптеки и небольшие сети до 10—15 аптек, которые не хотят отдавать свой бизнес за копейки федеральным сетям, но и понятных перспектив для его развития в текущих условиях не видят», — пояснил Миронов. С 1 июля аптека начнет принимать заявки.

Ранее «ФВ» писал о том, что формат франшизы не пользуется популярностью на аптечном рынке. Более того, сегмент обладает сомнительной репутацией из-за деятельности отдельных игроков. Уже тогда Миронов отмечал, что на рынке есть множество потенциальных игроков, на которых существовавшие ранее франшизы не ориентировались.

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