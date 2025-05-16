Рынок БАД ждет волна КИ для признания в системе здравоохранения

Количество исследований и публикаций о потенциальных преимуществах БАД растет во всем мире. За 2012—2022 годы на PubMed было опубликовано более 69 тыс. статей о пищевых добавках. В базе данных Scopus в 2023 году насчитывалось более 30 тыс. научных работ по пищевым добавкам, более 12 тыс. приходится на США и более 6 тыс. на Китай. В год публикуется более 4 тыс. статей по теме пищевых добавок. Такие данные «ФВ» представила эксперт фармрынка Дарья Паршина. По данным экспертно-аналитического центра НИИ Семашко, объем клинических исследований в мире с использованием БАД значительно вырос на фоне пандемии и остается стабильно высоким до сих пор. Так, в 2022 году было зарегистрировано 1002 КИ, в 2023-м — 1055 КИ и в 2024-м — 1011 КИ.

Зачем нужны КИ БАД

Подтверждение заявленной пользы

По закону БАД рассматриваются как пищевые продукты, поэтому для их государственной регистрации не требуются такие же испытания, как для лекарственных средств. Однако, по словам директора компании Statandocs Екатерины Сорокиной, производители, заявляя о пользе своих биодобавок, должны обосновать заявленные медико-биологические эффекты. «Это закреплено в методических указаниях МУК 2.3.2.721-98. Разработчик новой БАД должен доказательно подтвердить заявленные свойства и качество продукта. Практически это означает проведение исследований — от лабораторных до клинических, чтобы показать, что добавка действительно оказывает указанный эффект на организм. Без таких данных БАД остается лишь теоретически полезной пищевой добавкой», — говорит Сорокина.

Получение официального статуса

Чтобы БАД могли официально рекомендовать врачи, требуются убедительные результаты испытаний. Именно на этом акцентирует внимание Минздрав в контексте нового регулирования. «Правительство уже дало понять, что список заболеваний и состояний, при которых могут назначаться БАД, а также перечень разрешенных БАД будет формироваться на основании критериев эффективности. Минздрав ко второму чтению законопроекта № 638771-8 в Госдуме прямо предложил: раз врачи будут выписывать добавки для медикаментозной терапии пациентов, то в этот процесс можно допускать лишь те добавки, чье влияние на организм при заболевании подтверждено исследованиями. Результаты исследований образцов БАД должны передаваться в Роспотребнадзор в упрощенном порядке», — говорит Сорокина.

Паршина также замечает, что для для возможности обоснованно говорить о серьезной роли БАД в терапии того или иного состояния на равных с лекарствами, необходимы исследования и публикации об этих исследованиях в авторитетных источниках. «Если цель — доказать эффект по сравнению с текущей терапией, то и дизайн исследования будет включать все необходимые для препаратов компоненты», — говорит она.

Сорокина считает, что входным билетом в перечень Минздрава станет наличие качественных клинических данных. «Производители БАД, нацеленные на медицинский рынок, должны действовать почти как фармкомпании: проводить необходимые испытания, возможно, не такие масштабные, как для лекарств, но достаточные, чтобы убедить экспертов, публиковать результаты, доказывать стабильность состава и дозировок», — добавляет она, отмечая, что крупнейшие компании уже начали эту работу.

Компания «Эвалар» проводит литературные и научные обзоры компонентного состава. Если у производителя сырья есть клинические исследования, то и их добавляют в регистрационное досье, при необходимости отправляют в регистрирующий орган для подтверждения области применения, заявленной на упаковке. «Мы работаем с проверенными производителями сырья, которые вкладывают средства в изучение свойств и подтверждение его эффективности. Высокая конкуренция среди производителей сырья мотивирует их на исследования», – отмечает заместитель директора московского представительства «Эвалар» Екатерина Беляева.

В «Мьюз Медиа» рассказали, что по ряду продуктов активно взаимодействуют с медицинским сообществом. «Врачи начинают работать с БАД только с точки зрения доказательной медицины. Они с удивлением обнаруживают научные статьи на базе КИ в серьезных медицинских журналах, просят репринты и с уважением относятся к компании, которая показывает серьезный подход к промоции БАД», — ответили в пресс-службе компании.

В России растет количество назначений БАД врачами. По данным Prindex, количество назначений увеличилось с 8 тыс. в 2021 году до 11 тыс. в 2024 году. Наиболее часто назначения делают геникологи (2,7 тыс.), педиатры (2,2 тыс.), терапевты (1,3 тыс.).

Чем КИ БАД отличаются от КИ лекарств

Добровольный характер

Клинические исследования БАД отличаются от лекарственных средсв прежде всего добровольным характером — для регистрации добавок они не являются обязательными, отмечает Паршина. В России до сих пор отсутствуют четкие нормативные требования к проведению таких испытаний. Регламентирующим документом остаются Методические указания МУК 2.3.2.721-98 от 1998 года, в которых тезисно обозначен порядок проведения клинических испытаний БАД к пище. «ФИЦ питания и биотехнологий разработал, но пока не утвердил межгосударственный ГОСТ, устанавливающий требования к исследованиям клинической эффективности специализированной пищевой продукции, включая диетическое лечебное и профилактическое питание», — рассказал директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков.

Меньшие масштабы и гибкость

Для БАД нет понятия фаз клинических испытаний, как для лекартсвенных препаратов. Как отмечает Сорокина, такие исследования проводятся в произвольном формате и часто ограничиваются небольшими группами добровольцев или пациентов с коротким сроком наблюдения.

Размер выборки для БАД строго не регламентирован. По словам Сорокиной, испытания обычно проводятся в одной-двух клиниках с участием десятков (реже сотен) добровольцев. Однако для доказательства статистически значимого эффекта требуется достаточное количество участников, особенно при малых ожидаемых результатах.

Из-за высокой стоимости некоторые ограничиваются небольшими пилотными исследованиями (30—50 человек), хотя наличие плацебо-контроля и «двойного ослепления» считается «золотым стандартом» и для БАД — такие работы ценятся выше и могут быть учтены, например, при рассмотрении доказательств эффективности. В исследованиях пищевых добавок хорошим тоном считается соблюдение международных правил GCP (надлежащей клинической практики). В целом же спектр исследований для БАД простирается от небольших пилотных испытаний до полноценных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ). В процессе проведения КИ определяются органолептические свойства БАД и их переносимость, осуществляется оценка их эффективности, выявление возможных побочных эффектов.

Инициируются и постмаркетинговые наблюдательные исследования (уже после вывода на рынок) — для оценки долгосрочных эффектов сложных составов или нестандартных дозировок, а также для доказательного определения спектра действия конкретного БАД.

Как подчеркивает Сорокина, при ужесточении регуляторных требований (например, при включении БАД в рекомендации Минздрава) следует ожидать увеличения масштабов исследований числа больших плацебо-контролируемых РКИ с достаточной выборкой, чтобы удовлетворить критериям доказательной медицины.

Различия в составе и механизме действия

Клинические исследования лекарств и БАД принципиально различаются из-за особенностей состава и механизма действия. Препараты, как правило, содержат чужеродные для организма вещества или природные вещества в дозировках, значительно превышающих физиологическую потребность. Их эффект легко оценить в клинических исследованиях благодаря четкому исходному уровню и сравнению с плацебо. В отличие от лекарств, БАД содержат природные или аналогичные им вещества в дозировках, приближенных к физиологическим, что усложняет проведение КИ. Поскольку эти соединения человек ежедневно получает с пищей, их уровень в организме варьируется в зависимости от региона, рациона, образа жизни и других факторов.

«Оценка клинической эффективности затруднена, так как исходный уровень содержания тех или иных макро- и микронутриентов в организме разных людей, включенных в исследование, может быть различным. Современные методы диагностики не всегда позволяют оценить глубину дефицита микронутриентов на начальном этапе, что создает проблему при рандомизации групп», — говорит Дындиков.

Сравнение результатов из разных регионов проблематично из-за различий в химическом составе рациона и генетических особенностей населения. Метаанализы показывают региональную специфику действия веществ: например, добавки чая способствовали снижению массы тела и концентрации инсулина натощак у европеек с синдромом поликистозных яичников, но не у представительниц азиатских стран. Особая сложность возникает при изучении многокомпонентных БАД, где нужно учитывать взаимодействие ингредиентов и все перечисленные факторы для каждого компонента.

Можно ли доверять результатам исследований производителей БАД

В практике нередкое явление — так называемое публикационное смещение (publication bias), когда публикуют только положительные результаты. Это присуще не только БАД, но и фармакологии. «Разница в том, что для лекарств регулятор хоть и не публикует все отрицательные результаты, но учитывает их при принятии решения (если три исследования из четырех не показали эффекта, препарат не будет зарегистрирован, даже если эти три не опубликованы публично). В случае с БАД нет обязательного раскрытия результатов ни перед государством, ни перед общественностью. Поэтому, если испытание показало отсутствие заявленного эффекта, производитель может просто оставить его «в столе», а БАД как продавался, так и продолжит продаваться», — говорит Сорокина.

В России отсутствует государственный реестр клинических исследований БАД, где можно было бы увидеть все начатые испытания и проверить, опубликованы они или нет. За рубежом для борьбы с проблемой непубликации требуют регистрировать любые клинические испытания, например, на платформе ClinicalTrials.gov или в реестре ВОЗ до их начала. Многие исследования БАД оформляются, как статьи в научных журналах или как диссертационные работы. Поэтому можно искать в РИНЦ (eLibrary.ru) или международных базах PubMed по названию БАД или ключевому компоненту — часто всплывут статьи с результатами.

Одним из ожидаемых эффектов нового регулирования (законопроект № 638771-8) является стимулирование открытости. «Если Минздрав будет оценивать данные по эффективности, компаниям придется раскрывать и неположительные результаты, иначе экспертная оценка будет неполной. Кроме того, если БАД войдет в методические рекомендации Минздрава, то неблагополучный опыт его применения также должен учитываться. Таким образом, пока что верно следующее: непубликация отрицательных результатов — проблема, но с ростом роли доказательной медицины в сфере БАД эту ситуацию предстоит улучшать, вводя требования к регистрации исследований и отчетности по ним, чтобы вся совокупность данных — и за, и против — была видна экспертам и врачам», — резюмирует Сорокина.

Сколько стоит провести клинические исследования БАД

Конкретные цифры зачастую конфиденциальны и различаются от проекта к проекту. По данным компании Statandocs, простой пилотный проект в одном медцентре стоит порядка 5—10 млн руб., более серьезное исследование с рандомизацией и контролем — 15—30 млн руб., а если привлекается множество центров и сотни пациентов, то и 50—70 млн руб. не предел. Часто исследования БАД короче по длительности, чем у лекарств (например, три месяца наблюдения вместо одного-двух лет в кардиологии), что снижает расходы. Также часть данных может собираться из существующей клинической практики (т.е. дизайн ближе к наблюдательному исследованию), это тоже экономит бюджет по сравнению со строго протокольным РКИ.

Какие нормативные документы регламентируют проведение КИ БАД

Формально клинические исследования БАД подчиняются общим этическим и научным нормам (Хельсинкская декларация, принципы GCP) и проводятся в рамках гигиенической экспертизы по методическим указаниям, но не регулируются отдельным специальным законом так, как это сделано для лекарств. Вот ряд нормативных актов, косвенно затрагивающих исследования и обращения БАД:

1. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» — основной документ, определяющий БАД как пищевую продукцию и устанавливающий требования безопасности и госрегистрации. Проект поправок №638771-8 предусматривает усиление контроля за оборотом БАД, а также наделяет правительство полномочием устанавливать критерии качества и эффективности БАД.

2. Технический регламент ЕАЭС 027/2012 — устанавливает требования безопасности и маркировки БАД на территории Евразийского союза, но не содержит положений о доказательстве эффективности.

3. Методические указания МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» — в документе тезисно обозначен порядок проведения клинических испытаний БАД к пище. Этот документ используется Роспотребнадзором и экспертными организациями при оценке БАД.