Рынок труда в аптечном ритейле в марте демонстрирует рост вакансий и зарплат
Сервис SuperJob представил свежий анализ рынка труда в аптечном ритейле. Эксперты отмечают положительную динамику: рост вакансий и зарплат за последний год. Среди самых востребованных позиций — фармацевты, заведующие аптеками и провизоры.
В исследовании говорится, что за последний год число вакансий в сегменте «Медицина, фармацевтика» по России выросло на 4%, а резюме — на 15%. В Москве спрос на специалистов увеличился на 15%, а количество соискателей — на 12%.
Среди самых востребованных позиций по итогам марта лидируют фармацевты, заведующие аптеками и провизоры. При этом наибольший годовой прирост медианной зарплаты зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами (+11%) и заместителей заведующих аптеками (+9%).
В Москве рыночная зарплата заведующего аптекой достигает 160 000 руб., а максимальное предложение — 270 000 руб. (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, льгот и компенсаций). Заместители заведующих получают в среднем 120 000 руб. с ростом на 9% за год. Провизоры-технологи и фармацевты могут рассчитывать на 95 000 руб. с приростом 6%.
Москва, полный рабочий день
|
Позиция
|
Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц
|
Темп прироста средней рыночной заработной платы за год, %
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Заведующий аптекой
|
160000
|
270000
|
7
|
Заместитель заведующего аптекой
|
120000
|
180000
|
9
|
Провизор-технолог
|
95000
|
150000
|
6
|
Фармацевт
|
95000
|
150000
|
6
Данные: SuperJob
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