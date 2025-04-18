Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Рынок труда в...

Рынок труда в аптечном ритейле в марте демонстрирует рост вакансий и зарплат

18.04.2025
19:10
Мария Гордеева
Рост зарплат зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами и заместителей заведующих аптеками. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
Фото: freepik.com

Сервис SuperJob представил свежий анализ рынка труда в аптечном ритейле. Эксперты отмечают положительную динамику: рост вакансий и зарплат за последний год. Среди самых востребованных позиций фармацевты, заведующие аптеками и провизоры. 

В исследовании говорится, что за последний год число вакансий в сегменте «Медицина, фармацевтика» по России выросло на 4%, а резюме — на 15%. В Москве спрос на специалистов увеличился на 15%, а количество соискателей — на 12%. 

Среди самых востребованных позиций по итогам марта лидируют фармацевты, заведующие аптеками и провизоры. При этом наибольший годовой прирост медианной зарплаты зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами (+11%) и заместителей заведующих аптеками (+9%). 

В Москве рыночная зарплата заведующего аптекой достигает 160 000 руб., а максимальное предложение — 270 000 руб. (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, льгот и компенсаций). Заместители заведующих получают в среднем 120 000 руб. с ростом на 9% за год. Провизоры-технологи и фармацевты могут рассчитывать на 95 000 руб. с приростом 6%. 

Москва, полный рабочий день

Позиция

Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц

Темп прироста средней рыночной заработной платы за год, %

средняя (медиана)

максимальная

Заведующий аптекой

160000

270000

Заместитель заведующего аптекой

120000

180000

Провизор-технолог

95000

150000

Фармацевт

95000

150000

Данные: SuperJob

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.