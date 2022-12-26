Рынок труда в медицине и фармацевтике остался рынком кандидата

Вакансий в сфере медицины и фармацевтики стало меньше за год (декабрь 2021 к декабрю 2022) на 11%. Количество резюме снизилось еще больше – на 22%, следует из статистики HeadHunter. Индекс HH (соотношение активных вакансий к резюме) составил 1,4, то есть на одно рабочее место в отрасли претендует всего полтора соискателя.

Разрыв между спросом и предложением на российском рынке трудовых ресурсов по-прежнему велик, отмечается в обзоре итогов 2022 года рынка труда, подготовленном HH.

«Спрос на специалистов из разных профессиональных сфер продолжает расти, но соискатели не спешат откликаться на вакансии, которые не соответствуют их ожиданиям», – отмечает эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

На фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По итогам III квартала, в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, совокупный доход работников в России вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он и ниже текущей инфляции.

Среди негативных факторов, которые будут влиять на состояние рынка труда в 2023 году – демографический кризис, взросление населения, недостаток мигрантов. Ситуацию осложнит невозможность быстро возместить на рынке труда мобилизованных и уехавших.

Среди возможных позитивных эффектов – постепенный уход от всех видов дискриминации (пол, возраст) при найме сотрудников, развитие diversity-среды в компаниях. Ожидается снижение текучести персонала – в изменчивых реалиях люди будут держаться за работу, особенно в сегменте беловоротничковых ролей, указывается в обзоре HH.

«С учетом текущей ситуации кандидаты стали менее активны на рынке труда. Те, кто нужен рынку, кого работодатели активно хантят, с меньшей долей вероятности готовы куда-либо переходить», – отметила генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер, анализируя тренды рынка труда в стриме портала Pharma&Medical Recruitment.

По прогнозу эксперта, в 2023 году «сокращения будут, и немалые», потому что компании перестраиваются под реалии рынка. Идут большие структурные изменения, направленные на оптимизацию ресурсов. Пересматриваются операционные модели бизнеса. Некоторые регионы становятся менее актуальны в плане спроса на персонал.

У HR-специалистов были ожидания, что массовые сокращения персонала изменят дисбаланс на рынке труда и он наконец-то станет рынком работодателя. Однако эти ожидания не сбылись, констатировала Шамбер.

«Уволенные сотрудники ушли с хорошими компенсациями – выплаты составили от 12 до 16 месячных окладов», – пояснила она. Имея финансовую подушку, люди могут позволить себе передохнуть и посмотреть на развитие ситуации. Работающие сотрудники не рискуют в нестабильное время выходить на рынок.

По словам эксперта, на состояние рынка труда повлияли также мобилизация, отъезд за рубеж сильных профессионалов – редкие специалисты «пачками уезжают» из России.

«Хороших специалистов по-прежнему перекупают – таковы реалии 2022 года. Посмотрим, как развернется ситуация в 2023 году», – заключила Шамбер.

Рынок труда в медицине и фармацевтике остается рынком кандидата, согласилась основатель ресурса Pharma&Medical Recruitment Наталия Каширина. В то же время она обратила внимание на рост конкуренции за рабочие места из-за сокращений и падения активности работодателей.

«Мы видим снижение количества вакансий в отрасли, особенно менеджерских позиций – их стало в разы меньше. Вакансий для медицинских представителей по-прежнему много – а вот спрос на управленческое звено снизился. На рынок труда вышло много людей с высокими компетенциями – конкуренция растет. Но пока это рынок кандидата во многих областях», – отметила Наталия Каширина.