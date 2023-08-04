С 1 сентября фармспециалистам придется оформлять отдельный чек для каждого рецепта на лекарство

С 1 сентября при отпуске при помощи контрольно-кассовой техники любых рецептурных лекарств первостольники должны будут передавать данные рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Чтобы отразить эти сведения корректно, на каждый рецепт предстоит выбивать отдельный чек. Об этом говорилось в ходе вебинара ЦРПТ, передает корреспондент «ФВ».

«Я бы на начальных этапах рекомендовал заполнять в одном чеке один реквизит рецепта, потому что есть отраслевой реквизит как в отношении конкретной товарной позиции, так и по всему чеку», — объяснил менеджер проектов группы проекта «Фарма» Руслан Богатырев.

Для пациентов это будет неудобно, предупредила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева.

«То есть если человек, к примеру, придет с десятью рецептами на десять лекарств, то мы будем выбивать несколько чеков, тогда как сегодня это делаем в одном? — уточнила руководитель РААС. — А человек, как правило, покупает сразу несколько лекарственных препаратов: рецептурных и безрецептурных».

Руководитель проекта «Фарма» Алексей Косарев подтвердил, что это так, и пообещал отдельно проработать данный вопрос.

«Сделаем максимально удобно для аптечных организаций в конечном итоге», — подчеркнул представитель ЦРПТ. Он также заверил, что «Честный знак» проинформирует медицинские организации о вступлении в силу новых требований к отпуску рецептурных медикаментов.

О том, что врачи в большинстве своем ничего не знают об этих переменах, рассказала директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова, выступая в ходе пресс-конференции в НСН, которая прошла в тот же день по этой же теме.

«Теперь населению не удастся убедить фармацевта, чтобы он отпустил препарат по выписке из стационара или по неправильно оформленному рецепту на бумаге, — предупредила эксперт. — Фармацевт все это будет вносить в систему МДЛП».

«А что, теперь пациент будет постоянно ходить в поликлинику за всеми рецептами? Эта история не продумана. Это не означает, что мы должны сейчас тормозить внедрение абсолютно правильной системы контроля и распределения. Это говорит о том, что нам надо очень серьезно подумать», — сказал в ходе той же пресс-конференции председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По его словам, часть аптечных сетей предполагали организацию на своих площадях терапевтических кабинетов. Идея это неплохая, но ее надо доработать, добавил эксперт.

Помочь в решении вопроса могли бы телеконсультации в тех регионах, где работают электронные рецепты, продолжил Власов. Чтобы можно было связаться с курирующей поликлиникой или курирующим врачом и провести выписку рецепта, который тут же попадает в аптеку (как это практикуется в Москве).

«Первостольник — это помощник врача амбулаторной помощи, — констатировал эксперт. — Он берет на себя первичную медицинскую помощь, тем самым разгружая участкового врача».

Ранее фармспециалисты выразили обеспокоенность по поводу отсутствия четких инструкций по реализации на практике вводимых с 1 сентября правил. Однако оператор системы с такой точкой зрения не согласен. В его заявлении, направленном в «ФВ», утверждается: «Возможность передавать данные о рецептах в системе маркировки реализована уже давно: как для современного формата чеков, так и для более старых. Многие аптеки добровольно ее используют. Механизмы работы постоянно разъясняются отрасли».