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С Днем фармацевтического...

С Днем фармацевтического работника!

19.05.2024
09:00
С 2021 года 19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Праздник, которого фармспециалисты добивались много лет. Праздник, который вы действительно заслужили.
Фото: ru.123rf.com

Коллектив редакции газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь» поздравляет читателей с Днем фармацевтического работника! Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, стабильности, успехов в работе, удовлетворения от того значимого вклада в оказание медицинской помощи, который вы вносите! Пусть каждый день убеждает вас в правильности выбранной профессии! Пусть клиенты радуют вас, а компания не знает дефицита и дефектуры. Желаем вам поменьше проверок, а если они случились, то чтобы все прошло без сучка и задоринки!   

Будьте счастливы, дорогие фармацевты и провизоры!

Приглашаем вас принять участие в нашем опросе и рассказать, как вы отмечаете свой профессиональный праздник, как вас поздравляют работодатели.

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