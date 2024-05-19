Коллектив редакции газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь» поздравляет читателей с Днем фармацевтического работника! Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, стабильности, успехов в работе, удовлетворения от того значимого вклада в оказание медицинской помощи, который вы вносите! Пусть каждый день убеждает вас в правильности выбранной профессии! Пусть клиенты радуют вас, а компания не знает дефицита и дефектуры. Желаем вам поменьше проверок, а если они случились, то чтобы все прошло без сучка и задоринки!

Будьте счастливы, дорогие фармацевты и провизоры!

Приглашаем вас принять участие в нашем опросе и рассказать, как вы отмечаете свой профессиональный праздник, как вас поздравляют работодатели.