S&P Global Ratings подтвердило международный корпоративный кредитный рейтинг АО НПК «Катрен»

13:36
12 ноября 2018
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6 ноября международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в шестой раз подтвердило ранее присвоенный международный корпоративный кредитный рейтинг АО НПК «Катрен» на уровне «BB-/B», прогноз «Стабильный».

Шестой год подряд компании присваиваются рейтинги:

  • Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале: BB-
  • Краткосрочный кредитный рейтинг по международной шкале: B
  • Прогноз по рейтингам «Стабильный»

Подтверждение рейтингов на уровне ВВ- отражает высокую способность компании «Катрен» исполнять взятые на себя обязательства, что особенно актуально для рынка фармацевтической дистрибьюции России в настоящее время.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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