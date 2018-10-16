S&P Global Ratings подтвердило международный корпоративный кредитный рейтинг АО НПК «Катрен»

6 ноября международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в шестой раз подтвердило ранее присвоенный международный корпоративный кредитный рейтинг АО НПК «Катрен» на уровне «BB-/B», прогноз «Стабильный».
Шестой год подряд компании присваиваются рейтинги:
Подтверждение рейтингов на уровне ВВ- отражает высокую способность компании «Катрен» исполнять взятые на себя обязательства, что особенно актуально для рынка фармацевтической дистрибьюции России в настоящее время.
Источник публикации: АО НПК «Катрен»
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»