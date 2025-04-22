С начала года кассы заблокировали продажу 5,3 млн упаковок БАД из-за нарушений

Кассы заблокировали продажу 5,3 млн биологически активных добавок с января 2025 года, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

У 2 млн товаров обнаружили нарушения со стороны работы производителей, 1,7 млн товаров заблокировали из-за попытки повторных продаж, 1,2 млн единиц продукции заподозрили в фальсификате.

Разрешительный режим подразумевает запрет на продажу немаркированных товаров, основываясь на данных из государственной информационной системы «Честный знак». Запрет будет внедряться на кассах постепенно, начиная с 1 апреля 2024 года, заявили в ЦРПТ. Сейчас его применяют к 14 товарным группам.

По итогам 2024 года количество импортеров биодобавок увеличилось в восемь раз благодаря введению маркировки. Перечень случаев запрета продажи БАД на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.

Как поделилась замминистра Минпромторга Екатерина Приезжева, после внедрения блокировки была заблокирована продажа 5,5 млн биодобавок с запрещенными компонентами. На 90% снизилась продажа упакованной воды, которая не вводилась в оборот.