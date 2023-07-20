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С поставщика взыскали...

С поставщика взыскали свыше 9,3 млн рублей за контрафактные лекарства

20.07.2023
13:12
Артем Косенок
Арбитражный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского онкодиспансера о взыскании с поставщика лекарств 9,3 млн руб. Компания «Керби» поставила медучреждению контрафактные лекарственные средства.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Республиканский онкодиспансер Ингушетии взыскал с оптового ООО «Керби» (бывшее ООО «Бизнес-Юг») свыше 9,3 млн руб. Медучреждение перечислило деньги в 2021 году в рамках оплаты госконтракта на поставку препарата «Китруда», говорится в решении суда (не вступило в законную силу), с которым ознакомился «Медицинский вестник». 

Онкодиспансер заключил контракт на поставку онкопрепарата и оплатил его. Однако в ходе проверки товара при получении медорганизация обнаружила признаки контрафакта: партия «Китруды» была выведена из оборота в ЛПУ в других регионах страны для нужд пациентов. После этого больница обратилась в суд. 

Лекарство было оставлено на складе истца, а позже изъято специалистами республиканского Росздравнадзора до окончания следственных мероприятий. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые препараты представляют опасность для здоровья человека, не соответствуют требованиям по показателю «Маркировка», обладают признаками недоброкачественного контрафактного лекарства. Истец потребовал, чтобы поставщик вернул деньги. Суд иск удовлетворил.

В мае онкодиспансер пытался взыскать с этого же поставщика 2,2 млн руб. по другому аналогичному госконтракту, но потерпел неудачу.

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