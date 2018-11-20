«СИА Интернейшнл Лтд» окончательно перешла к «Магниту»

Поскольку не все акционеры «Магнита» поддерживали инвестирование в фармдистрибьютора, было принято решение произвести расчет акциями. Marathon Group Александра Винокурова получила за СИА 1,48% акций «Магнита», но без права продажи в течение трех лет. В количественном выражении отчужденные акции составили 1 млн 513,601 тыс. По итогам сделки операционная компания ритейлера АО "Тандер" снизила долю принадлежащих ей акций «Магнита» до 2,3% (2 млн 352,602 тыс. бумаг) с 3,79% (3 млн 866,203 тыс.).

Напомним, что Marathon Group в мае стала владельцем 11,8% акций «Магнита», купив этот пакет у ВТБ . Таким образом, после продажи СИА, структура Александра Винокурова увеличила долю в «Магните» до 13,3%.

Согласно условиям покупки дистрибьютора, которую в начале октября одобрил совет директоров «Магнита», стоимость сделки была ограничена 5,7 млрд рублей. Для оплаты актива ритейлер увеличил предельный объем buyback на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей. Стоимость пакета по котировкам торгов на 29 октября (3,5 тыс. за акцию «Магнита») составила 5,3 млрд рублей.

Потребность в покупке дистрибьютора руководство «Магнита» обосновывало необходимостью развивать фармацевтическое, парафармацевтическое направления, а также расширять ассортимент товаров для здоровья. Для этого продуктовый ритейлер пригласил Валерию Солок в свой новый проект «Здоровье», который должен в 2019 году запустить 2000 аптек в продуктовых магазинах «у дома» и магазинах дрогери «Магнит Косметик». А в середине ноября сеть пригласила опытного руководителя фармдистрибьютором Сергея Перминова. Он займётся в «Магните» интеграцией мощностей фармацевтического дистрибьютора в логистику розничной сети: дистрибуцией фармацевтических товаров, логистикой штучной сборки продукции как для аптек и «Магнит Косметик», так и для новых форматов, а также работой с поставщиками



Сеть «Магнит» по данным на конец сентября, включала в себя 4172 магазинов дрогери «Магнит Косметик» и 12813 магазинов «у дома». Общее число магазинов достигает 17442.