Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРозница

СМДЛП пресекла более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства

09.10.2025
10:51
Отделновостей
Через систему маркировки было пресечено более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты. Чаще всего такие случаи фиксировались в Смоленской области, Москве и Краснодарском крае.
Фото: 123rf.com

С 1 июня по 30 сентября россияне приобрели лекарства в аптеках на сумму свыше 553,4 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе ЦРПТ. За это время через СМДЛП было пресечено более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты.

«Каждый случай может стоить человеку жизни. Наша цель — полностью исключить возможность появления просроченных препаратов на прилавках аптек», — сообщил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Чаще всего блокировались просроченные левотироксин натрия и умифеновир, а также йод, зеленка и экстракт травы алтея лекарственного.

Наибольшая доля заблокированных просроченных лекарств зафиксирована в Смоленской области (20,8%), Москве (7,5%) и Краснодарском крае (6,6%). В десятку регионов с наибольшим числом блокировок также вошли Нижегородская, Самарская и Московская области, Республика Крым, Дагестан, Воронежская область и Якутия.

«Мы создали работающий механизм, который гарантирует, что легально продать в аптеке опасный или некачественный препарат больше невозможно», – заявил на форуме «Антиконтрафакт» в Минске Андрей Кириллов.

Разрешительный режим в отношении лекарственных препаратов начал работать с 1 июня 2025 года. Каждая упаковка теперь проходит обязательную проверку на кассе перед продажей. При сканировании цифрового кода касса онлайн отправляет запрос в систему «Честный знак» и получает ответ, можно ли продавать препарат. С 1 сентября, как добавил спикер, добавилась и офлайн-проверка – если в течение 1,5 секунды ответа нет, касса автоматически переводится в офлайн-режим и также может остановить запрещенный к продаже препарат.

«Все случаи несанкционированной продажи система автоматически передает в Росздравнадзор. Далее аптекой занимается этот орган госконтроля», – добавил Андрей Кириллов.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.