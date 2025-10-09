СМДЛП пресекла более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства

С 1 июня по 30 сентября россияне приобрели лекарства в аптеках на сумму свыше 553,4 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе ЦРПТ. За это время через СМДЛП было пресечено более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты.

«Каждый случай может стоить человеку жизни. Наша цель — полностью исключить возможность появления просроченных препаратов на прилавках аптек», — сообщил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Чаще всего блокировались просроченные левотироксин натрия и умифеновир, а также йод, зеленка и экстракт травы алтея лекарственного.

Наибольшая доля заблокированных просроченных лекарств зафиксирована в Смоленской области (20,8%), Москве (7,5%) и Краснодарском крае (6,6%). В десятку регионов с наибольшим числом блокировок также вошли Нижегородская, Самарская и Московская области, Республика Крым, Дагестан, Воронежская область и Якутия.

«Мы создали работающий механизм, который гарантирует, что легально продать в аптеке опасный или некачественный препарат больше невозможно», – заявил на форуме «Антиконтрафакт» в Минске Андрей Кириллов.

Разрешительный режим в отношении лекарственных препаратов начал работать с 1 июня 2025 года. Каждая упаковка теперь проходит обязательную проверку на кассе перед продажей. При сканировании цифрового кода касса онлайн отправляет запрос в систему «Честный знак» и получает ответ, можно ли продавать препарат. С 1 сентября, как добавил спикер, добавилась и офлайн-проверка – если в течение 1,5 секунды ответа нет, касса автоматически переводится в офлайн-режим и также может остановить запрещенный к продаже препарат.

«Все случаи несанкционированной продажи система автоматически передает в Росздравнадзор. Далее аптекой занимается этот орган госконтроля», – добавил Андрей Кириллов.