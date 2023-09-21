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СМИ сообщил о сложностях с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы

21.09.2023
10:49
Артем Косенок
СМИ сообщили о трудностях с поставками средств непрерывного мониторинга глюкозы. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. В Минздраве в свою очередь заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.
Фото: freepik/ru.freepik.com

В России возникли сложности с доступностью средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Об этом «Коммерсанту» сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. От этого пострадали поставки продукции компании Medtronic.

Минздрав и экспертный центр НМИЦ анализируют альтернативные средства, сообщила Мокрышева. По ее словам, проведены исследования систем ряда производителей, в основном китайских, но «не все они соответствуют нашим требованиям для пациентов». В августе Росздравнадзор зарегистрировал первую в России китайскую систему НМГ.

Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер. Этот же сенсор применяется в ряде моделей инсулиновых помп. По словам федерального куратора Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению «Здравоохранение» Юлии Панковой, сбои с поставками трансмиттеров были еще зимой этого года. Для поставок медизделий, попавших в майский список, теперь требуется получение отдельной экспортной лицензии.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга «Коммерсанту» подтвердили, что часть изделий Medtronic не поставляется из-за новых ограничений. По словам поставщика продукции Medtronic Антона Егорова, на складе в Москве также нет сенсоров. В Medtronic сообщили, что работают над обеспечением стабильных поставок.

Помимо Medtronic свои системы НМГ в Россию поставляет американская Abbott, сообщил гендиректор MDPro Алексей Ванин. Продукция этой компании — Abbott Freestyle Libre производится в ЕС, тогда как Medtronic — в США. Весной пациенты жаловались и на нехватку систем НМГ от Abbott. Но сейчас никаких проблем не возникает, сообщили опрошенные изданием пациентские организации и поставщики. В Abbott на запрос не ответили.

В свою очередь, Минздрав сообщил в telegram-канале, что сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Поставки идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования — как от иностранных, так и от отечественных производителей. Представленные на рынке и зарегистрированные в Россию медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, подчеркнули в ведомстве.

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