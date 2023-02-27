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СМИ сообщили о...

СМИ сообщили о намерении Pfizer купить Seagen за 30 млрд долларов

27.02.2023
14:10
Николай Соколов

Pfizer рассматривает возможность покупки компании Seagen, которая специализируется на противоопухолевых препаратах, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки предварительно составит 30 млрд долл. Ранее о покупке Seagen задумывалась MSD.

Pfizer ведет переговоры о приобретении Seagen, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и пока что нет никаких гарантий заключения сделки. Предварительная стоимость Seagen оценивается в 30 млрд долл.

Приобретение Seagen предоставит Pfizer доступ к ряду препаратов для иммунотерапии, которые показали многообещающие результаты против некоторых наиболее распространенных опухолей.

Кроме того, соглашение поможет производителю компенсировать 17 млрд долл. доходов, которые он может потерять к 2030 году из-за истечения срока действия патентов. Pfizer поставила перед собой цель увеличить прибыль на 25 млрд долл. к концу десятилетия за счет развития бизнеса и в том числе новых приобретений. Продажи Seagen в прошлом году составили почти 2 млрд долл.

Для реализации этой цели у Pfizer хватает ресурсов, пишет WSJ. Производитель получил около 22,7 млрд долл. от продаж своих вакцин, лекарств и других продуктов против COVID-19. В прошлом году Pfizer уже купила компании Global Blood Therapeutics за 5,4 млрд долл. и Biohaven Pharmaceutical за 11,6 млрд долл.

«ФВ» сообщал, что о покупке Seagen задумывалась MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Сумма соглашения доходила до 40 млрд долл. Однако переговоры прекратились, поскольку компании не смогли прийти к соглашению.

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