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СМИ сообщили о переговорах «Р-Фарм» по покупке завода Takeda в Ярославле

22.08.2023
10:31
Артем Косенок
«Р-Фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле, сообщают СМИ. Сумма предполагаемой сделки не называется. Среди потенциальных покупателей предприятия источники также называют «Фармстандарт».
Фото: takeda.com

Производитель лекарств «Р-Фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. Обязывающие документы еще не подписаны, но стороны достигли принципиальных договоренностей и сейчас обсуждают стоимость актива. Сколько Takeda хочет выручить за актив, источники не уточняют.

Представитель «Р-Фарм» сообщил, что компания не может комментировать сделки до их закрытия. От комментариев также отказались и в российском офисе Takeda. Один из собеседников издания уточнил, что японский производитель хочет продать предприятие, в том числе из-за санкционных ограничений. Однако при этом компания не планирует уходить из России.

Один из источников, работавший с Takeda, сообщил, что возможность приобретения завода японской компании в Ярославле рассматривает также «Фармстандарт». Однако переговоры с ней находятся на менее продвинутой стадии. В «Фармстандарте» на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что «Р-Фарм» — один из наиболее очевидных кандидатов на завод Takeda, так как у него уже есть два предприятия в Ярославле. По его словам, разговоры о продаже предприятия начались еще три года назад. Вероятно, решение Takeda о выходе из актива связано с тем, что выпускаемые на ее заводе препараты преимущественно реализуются по системе госзакупок, однако к моменту его запуска эту нишу прочно заняли отечественные игроки.

Производственные мощности японского завода сейчас могут стоить порядка 10 млрд руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Фактическая же сумма сделки должна составить около 5 млрд руб. Тем не менее конечная цена будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской компании, уточнил Бурмистров.

Завод Takeda в Ярославле был запущен в 2013 году. Его мощность — 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год. На предприятии выпускаются препараты, назначаемые при онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях.

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