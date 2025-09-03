СМИ сообщили о планах Индии по увеличению экспорта фармпродукции в Россию

Индия собирается нарастить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды, чтобы снизить зависимость от рынка США на фоне возросших американских торговых пошлин. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в индийских деловых кругах.

Индийскую фармпромышленность освободили от пошлин в 50%, введенных президентом США Дональдом Трампом. Однако эта отрасль еще находится в напряжении из-за неопределенности, связанной с создавшейся ситуацией.

«В этих условиях Нью-Дели стремится диверсифицировать экспортную цепочку и увеличить свою долю рынка в России, Бразилии, Нидерландах и в других странах», — заявили собеседники агентства.

По данным источников, сейчас у индийских фармкомпаний есть потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20%, но они не могут заменить поставки препаратов в США, которые всегда будут иметь решающее значение.

По данным правительства Индии, на США приходится чуть больше трети фармацевтического экспорта страны. Продажи индийских лекарств на американском рынке в 2025/2026 финансовом году (с 1 апреля) выросли на 20% — до около 10,5 млрд долл. Вторым по величине экспортным рынком выступает Великобритания с объемом продаж в 914 млн долл., за ней следует Бразилия — 778 млн долл. В Нидерланды в текущем финансовом году экспортировали лекарств на 616 млн долл., в Россию — на 577 млн долл.

США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в начале августа из-за покупки страною российской нефти. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт индийских товаров в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, наряду с Китаем. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.

Ранее Трамп заявил в интервью, что пошлины на импорт фармпродукции будут расти поэтапно — с «небольших» значений до 150% через год-полтора и до 250% позднее. Официальное объявление он обещал сделать «на следующей неделе или немного позднее». В то же время эти меры не затронут медикаменты из ЕС, Японии и Южной Кореи — для этих стран закреплена льготная ставка в 15%.