СМИ сообщили о планах Минфина повысить налог на прибыль

Минфин с прошлого года начал работать над изменением фискального законодательства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник. В частности планируется повысить налог на прибыль. При этом конкретные ставки еще не названы.

Как уточняет издание, повышение налога на прибыль обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с крупным бизнесом еще в ноябре 2023 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, представляющий бизнес на встрече, сообщил, что компании готовы к изменениям, но в обмен на предоставление инвестиционных вычетов и гарантии неизменности нагрузки по таможенным пошлинам, тарифам естественных монополий и другим налогам.

Еще один блок изменений – это налоговые льготы. По налогу на прибыль компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капитальные вложения.

Изменения планируют и в части НДФЛ, но как именно, пока неизвестно. Уточняется, что снижения начальной ставки в 13% среди вариантов нет. Когда изменения одобрят, их зафиксируют до 2030 года.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с инициативой о более справедливом распределении налогов между компаниями и физлицами. Также он говорил об амнистии для предпринимателей, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.