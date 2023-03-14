СМИ сообщили о предложении технически заблокировать продажу просроченных препаратов

Министерство здравоохранения предложило включить лекарственные препараты в эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. Соответствующее предложение ведомство внесло в проект доклада президенту Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, который был направлен в правительство 27 февраля. Проект доклада есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к организаторам эксперимента.

В пресс-службе правительства РБК рекомендовали обратиться в Минздрав. Издание обратилось за комментариями в министерство и Росздравнадзор. О проекте доклада также сообщил ТАСС.

Если предложение Минздрава будет поддержано правительством, то ЦРПТ готов к включению лекарств в пилотный проект, сообщили в пресс-службе центра. Всего в 2022 году «Честный знак» зафиксировал продажу порядка 80 тыс. упаковок в месяц с истекшим сроком годности. Это менее 1% от общего объема продаж. Однако ЦРПТ отмечают, что с этой проблемой нужно бороться, так как просроченные лекарства могут быть опасны для здоровья россиян.

С 1 февраля 2023 года в России стартовал эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В нем, в частности, будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Пилот продлится до 1 августа этого года.