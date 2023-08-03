СМИ сообщили о продаже дорогостоящих препаратов из больниц в московской аптеке

Онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из аптек на севере Москвы. Об этом сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Операцию проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. Аптека, в которой оказались препараты, предлагала купить их по ценам в несколько раз ниже рыночных. Также организация размещала рекламу и информацию о наличии лекарств в интернете.

Речь в частности идет о перепродаже таких препаратов, как «Кадсила», «Китруда», «Исентресс», «Спрайсел», «Перьета», «Хумира», «Яквинус», «Адваграф», «Земплар», «Калетра» «Хумалог», «Селамерекс» и «Визкью». «Известия» направили запрос в аптеку с просьбой пояснить, как эти лекарства к ним попали. Общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тыс. руб.

Полицейские собираются возбудить уголовное дело о мошенничестве и приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. По данным «Известий», в 2022 году аптека уже попадалась на аналогичных нарушениях. Правоохранители тогда изъяли нелегальные лекарства на 1 млн руб., было возбуждено уголовное дело.