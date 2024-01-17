СМИ сообщили о продаже на маркетплейсах без рецепта наркосодержащих БАД

В интернете можно купить биологически активные добавки (БАД), которые содержат вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта, выяснили «Известия». Контрольную закупку биодобавки «Волшебные бобы. Капсулы для похудения» провели сотрудники международной ассоциации «Антиконтрафакт». Экспертиза показала наличие в ней сибутрамина — сильнодействующего психогенного стимулятора, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность. Заключение лаборатории есть в распоряжении издания. При этом в инструкции к добавке он не указывался — в карточке товара присутствует лишь информация о растительном происхождении лекарства.

При этом «Королевские бобы» — не единственный препарат, который свободно можно купить в интернете. По словам замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре и руководителя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, как минимум у 25% БАД, которыми торгуют в интернете, нет госрегистрации.

В маркетплейсе Ozon сообщили, что у них действует «многоуровневый механизм контроля», позволяющий «исключить продажу некачественных товаров и защитить потребителя». Товары в категории лекарственных средств попадают в продажу только после предоставления фармацевтических лицензий и прочих разрешительных документов, а БАД — только после сканирования кода маркировки и ручной проверки на наличие свидетельства о государственной регистрации. Дополнительно алгоритм ежедневно проверяет карточки БАД на наличие запрещенных веществ из Технического регламента Таможенного союза. Об обязательной проверке наличия маркировки в соответствии с требованиями законодательства сообщили и в пресс-службе Wildberries.

Обязательная маркировка БАД, введенная в России с 1 сентября 2023 года, уже привела к частичному обелению рынка, рассказали «Известиям» в ЦРПТ. Теперь легально ввезти китайские капсулы или другие добавки без документов и маркировки невозможно. Однако на рынке могли остаться БАД, произведенные или ввезенные в Россию ранее. Их разрешено продавать до истечения срока годности, отметили в ЦРПТ.