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СМИ сообщили о смене руководства входящего в «Биотэк» завода «Марбиофарм»

17.04.2023
17:36
Ринат Васбеев

Валерия Жорова назначили на должность директора завода «Марбиофарм» после того, как компания «Биотэк» перешла под управление Дмитрия Руцкого. В прошлом году Жоров в течение нескольких месяцев занимал должность замминистра Ульяновской области.

Валерий Жоров | Фото: med.ulgov.ru

Директором завода «Марбиофарм» группы «Биотэк» стал бывший замглавы Минздрава Ульяновской области Валерий Жоров. Об этом сообщает Vademecum со ссылкой на Дмитрия Руцкого, который был назначен доверительным управляющим фармактивов «Биотэка». Жоров сменил на этой должности Евгения Голятина, в СПАРК эта информация еще не отображена.

В начале апреля стало известно, что Руцкому перешли в управление ООО «Биотэк», АО МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Биодез», ОАО «Фармация» (г. Шахты). Договоренность об управлении достигнута в середине марта.

ОАО «Марбиофарм» — фармацевтическое предприятие полного технологического цикла, находящееся в городе Йошкар‑Ола Республики Марий Эл, выпускает более 50 наименований лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, субстанций.

Согласно финансовой отчетности за 2021 год, сумма доходов компании «Марбиофарм» составила 1,1 млрд руб., прибыль — 46 млн руб.

Валерий Жоров окончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Менеджмент». До 2021 года работал в сфере закупок, в январе 2022 года стал исполняющим обязанности директора Ульяновской государственной аптеки. В марте того же года был назначен заместителем министра здравоохранения — директора Департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Ульяновской области. Покинул свою должность спустя несколько месяцев вместе с региональным министром Александром Гашковым.

С момента ареста основателя группы «Биотэк» Бориса Шпигеля в марте 2021 года в компании уже несколько раз сменилось руководство. В начале марта этого года кредиторы даже инициировали процедуру банкротства в отношении ряда компаний, входящих в группу. Позже Арбитражный суд Республики Марий Эл прекратил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Марбиофарм». 

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