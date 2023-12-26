СМИ сообщили о запуске своего производства лекарств сыном основателя «Канонфармы»

«Кронофарм» зарегистрировал новую структуру «Кронофарм Индастриз». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Как ранее сообщали в Министерстве имущественных отношений Московской области, компания намерена инвестировать более 1,4 млрд руб. в создание фармпроизводства в подмосковном Щелково. Планируется построить на арендованном участке в 6 гектаров свои мощности к 2027 году. В Щелково уже действует площадка «Канонфармы».

Завод станет первым собственным производством «Кронофарма», заявляла ранее финансовый директор компании Татьяна Кошелева. По ее словам, производитель сейчас выпускает препараты на контрактных площадках. По данным СПАРК, 50% «Кронофарма» принадлежит Вячеславу Кокеладзе — сыну основателя производителя дженериков «Канонфарма Продакшн» Мераба Кокеладзе. Еще по 25% в «Кронофарме» принадлежит Наталье Гириной и Галине Барышниковой. В «Кронофарме» и «Канонфарме» на запрос издания не ответили.

После смерти Мераба Кокеладзе в январе 2021 года его родственники стали спорить из-за активов «Канонфармы» между собой, отмечает «Коммерсантъ». Завершены ли разбирательства, неизвестно. Актуальный состав владельцев «Канонфармы» не раскрывается. Из-за наследственного спора суд принял обеспечительные меры, ограничившие распоряжение спорными правами участия в структурах «Канонфармы» и рядом патентов, отмечает старший партнер юрфирмы Verba Legal Александр Панов.

«Кронофарм» создан еще в 2019 году. На этой компании зарегистрировано 11 препаратов. Но, по данным RNC Pharma, только три из них сейчас продаются на рынке: гепатопротектор «Самеликс», противовоспалительный «Кансалазин», противомикробное средство «Адисорд». До 2016—2017 годов товарные знаки на эти препараты принадлежали «Канонфарме». Все три препарата ориентированы на розничный рынок, судя по всему, «Кронофарм» пока делает ставку на ценовой сегмент выше среднего и с относительно небольшим числом конкурентов, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Компания пытается заниматься дженериковым бизнесом, в котором ее собственники хорошо ориентируются, указывает Беспалов. Но этот сегмент уже насыщен, предупреждает эксперт.