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СМИ сообщили об использовании промышленного пропиленгликоля в сиропах Marion Biotech

29.06.2023
15:23
Индийская Marion Biotech использовала в своих сиропах от кашля промышленный пропиленгликоль, пишут СМИ. Продукты компании в прошлом году привели к смерти 19 человек в Узбекистане.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Индийский производитель сиропов от кашля Marion Biotech, чьи продукты в прошлом году привели к отравлению 19 детей в Узбекистане, использовал в своих продуктах токсичный пропиленгликоль. Об этом Reuters сообщили источники.

Издание пишет, что Marion Biotech приобрела пропиленгликоль у компании Maya Chemtech India. У той не было лицензии на продажу материалов фармацевтической степени чистоты, она могла продавать только препараты промышленного качества.

«Мы не знали, что Marion собирается использовать его для изготовления сиропов от кашля, — рассказал источник, который отказался назвать свое имя, — нам не сообщают, где используются наши материалы».

Промышленный пропиленгликоль — это токсичный материал, который используется в жидких моющих средствах, антифризах, красках или покрытиях, а также для повышения эффективности пестицидов.

Анализ, проведенный в прошлом году Министерством здравоохранения Узбекистана, показал, что сиропы от кашля Ambronol и DOK-1 Max содержат недопустимое количество диэтиленгликоля (ДЭГ) и этиленгликоля (ЭГ), которые используются в продуктах, не предназначенных для потребления человеком.

По словам экспертов по фармацевтическому производству, которых опросила Reuters, недобросовестные производители использовали ДЭГ и ЭГ в качестве заменителя пропиленгликоля из-за их дешевизны.

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