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Marion Biotech приостановил...

Marion Biotech приостановил производство сиропа от кашля после смерти детей в Узбекистане

30.12.2022
11:33
Артем Косенок

Регуляторный орган Индии потребовал остановить производство сиропа от кашля фармкомпании Marion Biotech после смерти 18 детей в Узбекистане. Накануне на заводе предприятия прошли проверки.

Фото: ru.123rf.com

Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии (CDSCO) потребовала прекратить производство сиропа от кашля фармкомпании Marion Biotech на фоне смерти 18 детей в Узбекистане. Такое решение принято после проверки на заводе предприятия в городе Ноида (штат Уттар-Прадеш), сообщил Reuters со ссылкой на заявление регулятора. Представитель Marion Biotech заявил, что компания сожалеет о гибели людей, она остановила производство данного продукта.

Инспекция была проведена накануне CDSCO и Управлением по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш. На заводе компании было отмечено отклонение от требований производственной практики с точки зрения обеспечения постоянного производства и контроля продукции в соответствии со стандартами качества.

Накануне министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что специалисты начали изучать сироп от кашля компании Marion Biotech. По его словам, регуляторы Индии и Узбекистана находятся в постоянном контакте в связи с этими смертями.

В начале недели Минздрав Узбекистана подтвердил, что в результате приема сиропа Doc-1 Max индийской компании Marion Biotech скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Умершие до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2—7 дней 3—4 раза в день по 2,5—5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Препарат им давали без рецепта врача. Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа Doc-1 Max содержит токсичное вещество этиленгликоль.

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