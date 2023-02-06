СМИ сообщили об обсуждении в правительстве запрета импорта БАД

Импорт биологически активных добавок (БАД) предложили запретить. С такой инициативой в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития.

В организации объясняют это тем, что резко выросло число жалоб граждан на случаи нарушений прав потребителей со стороны международных производителей БАД. Рекламные заявления производителя или продавца о своем продукте могут абсолютно не соответствовать действительности, вплоть до того, что некоторые могут нанести вред здоровью, рассказал председатель правления союза Павел Шапкин.

При этом Минэкономразвития пока поставило на паузу предложение союза. Организации рекомендовали подготовить подробное описание рынка БАД для оценки возможных рисков для потребителей. После получения такой информации вопрос повторно рассмотрят на рабочей группе и выработают позицию, сформированную с учетом мнений профильных ведомств, пояснили изданию в министерстве.

Эксперты, опрошенные «ФВ», не смогли подтвердить информацию о том, что власти рассматривают возможность запрета импорта БАД. Соответствующий запрос был также направлен в Минэкономразвития, но получить оперативный комментарий от ведомства не удалось.

В свою очередь, как пишет «Российская газета», депутаты Госдумы предлагают альтернативный вариант борьбы с фальсификатом. Они намерены ввести механизм внесудебной блокировки сайтов, где продают незарегистрированные БАД. Такими полномочиями предлагается наделить Роспотребнадзор. Законопроект об этом находится в правительстве на процедуре получения официального отзыва, рассказал изданию заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Такой проект был внесен в июне 2021 года. В феврале 2022 года отраслевые объединения просили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать это предложение, однако документ до сих пор ждет отзыв правительства. Участники рынка аргументировали свою позицию тем, что интернет, хоть и позволяет отслеживать часть нарушений, все же делает продукцию, нарушающую требования, более доступной. В июле того же года отраслевые объединения обратились с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта.