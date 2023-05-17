СМИ сообщили об увольнении главы «Вектора»

Генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Приказ об его увольнении подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. В telegram-каналах распространяется фото документа, подлинность которого не подтверждена. Согласно приказу, трудовой договор с Максютовым будет расторгнут 18 мая. «Интерфаксу» источники подтвердили информацию об увольнении. На звонок корреспондента «ФВ» Максютов не ответил.

По данным издания, одним из оснований для увольнения главы «Вектора» стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». Связаться с Максютовым не удалось. Помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора» Никита Каньшин заявил, что кадровые решения комментирует Роспотребнадзор. Он также отметил, что научный центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов». В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что причиной увольнения Максютова стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов, передает ТАСС.

Максютов работает в Центре «Вектор» с 2003 года, возглавил его в сентябре 2016 года. В июле 2022 года он был награжден орденом Пирогова «За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции». В октябре 2020 года и в августе 2021 года центр зарегистрировал вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».