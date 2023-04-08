СРО «Ассоциации независимых аптек» исполняется пять лет

СРО «Ассоциация независимых аптек» празднует юбилей — организации исполняется пять лет. Сегодня день рождения также отмечает директор организации Виктория Преснякова.

В 2018 году Ассоциация независимых аптек получила статус саморегулируемой организации. «С одной стороны, это дает возможность нести ответственность за своих участников, а с другой — транслировать свою позицию государству и получать от него обратную связь», — заявляла директор СРО и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

День рождения СРО совпал с личным праздником Виктории. Более 30 лет назад она начала свою карьеру в отрасли, а сегодня возглавляет Ассоциацию независимых аптек, участниками которой являются коммерческие и государственные аптечные организации от Сахалина до Калининграда. С 2020 года она также представляет Альянс фармацевтических ассоциаций, в который входят самые крупные региональные объединения.

«ФВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает юбиляру процветания, долголетия, успехов и удачи во всех начинаниях.